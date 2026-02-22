Difícil compromís per al San Cristóbal al camp del líder

Dues derrotes i dos empats és el balanç del San Cristóbal en els darrers quatre compromisos de la lliga de la Tercera Federació. Diumenge, a partir de les 18 hores, s’enfrontarà a domicili amb el Badalona, líder del grup, empatat a 42 punts amb el Manresa. Aparentment, no és el millor escenari perquè els parroquials trenquin aquesta mala dinàmica, però en anteriors enfrontaments amb equips de la part alta ha obtingut bons resultats. L’àrbitre de la delegació del Baix Llobregat Salvador Morros Monge serà l’encarregat de xiular l’encontre. \r\n\r\nCristian García, entrenador del San Cristóbal, recupera per a aquest partit al lateral dret Salva Torreño i al centrecampista Guillem Hernández, absents la passada jornada per sanció. No podran participar per lesió Àlex Fernández, Raúl Ferrer i Marc Río, que va ser substituït en el darrer encontre per unes molèsties.\r\n\r\n“Ens enfrontem amb un dels millors equips de la categoria i intentarem trobar el nivell que vam tenir contra el Manresa o l’Hospitalet”, va dir el tècnic dels egarencs. Cristian García va afirmar que “jugarem sense pressió i buscarem els tres punts i demostrar que en el futbol no tot es basa en el pressupost”.\r\n