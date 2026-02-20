Oriol Torras no seguirà entrenant el Júnior

L’entrenador terrassenc Oriol Torras ha decidit posar el punt final a la seva vinculació amb el primer equip masculí del Júnior de Sant Cugat. Acabarà la seva sisena temporada a la banqueta del conjunt santcugatenc, al que ha fet fer un important salt de qualitat, classificant-lo la temporada passada per a la “final-four” de la lliga de Divisió d’Honor.
Va arribar al Júnior l’estiu de l’any 2020 després de tancar una altra etapa com a màxim responsable del conjunt masculí del FC Barcelona, on va ser durant quatre temporades, des de la 2016-2017 a la 2019-2020. Al Júnior, va agafar el relleu de Joan Vidal, actual entrenador de l’equip femení del Club Egara.
Torras va desenvolupar tota la seva carrera com a jugador a l'Atlètic. Es va retirar amb 19 anys a causa d'una lesió a l'esquena.
Seleccionador espanyol sub-21
També ve de llarg la seva vinculació amb la Federació Catalana i la Federació Espanyola. En els darrers anys ha desenvolupat el càrrec de seleccionador espanyol sub-21 masculí. En el Mundial de la categoria celebrat entre els mesos de novembre i desembre de l’any passat a les ciutats índies de Madurai i Chennai, Torras es va proclamar subcampió del món després de perdre per “shoot-outs” la final davant la selecció alemanya.
A l’”staff” de l’absoluta
Oriol Torras desenvolupa, a més, les funcions de tècnic assistent de Max Caldas al combinat absolut masculí. La temporada passada va obtenir també la medalla de bronze com a integrant del combinat estatal al Campionat d’Europa disputat a la ciutat alemanya de Mönchengladbach.
La temporada passada, Torras va dur el Júnior a proclamar-se campió de Catalunya. Actualment, continua centrat en la Copa del Rei que el Júnior organitzarà a casa del 24 al 26 d’abril, així com en la lliga, una competició en la qual els santcugatencs ocupen la sisena posició amb 19 punts, a quatre de la zona de “final-four”.