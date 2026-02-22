Oportunitat a casa per al Terrassa FC

Segon encontre consecutiu a casa d’un Terrassa FC que no guanya des del passat 11 de gener, quan es va imposar per 0 a 2 en el camp de l’Andratx.
Diumenge, l’equip d’Oriol Alsina rebrà al Castellón “B” a l’Estadi Olímpic, amb el repte d’acabar amb la línia dels últims encontres, amb quatre empats i una derrota. El partit l’arbitrarà el col·legiat aragonès Manuel Ramírez Marco i començarà a les 17 hores.
Alsina no podrà disposar d’Isma Estévez, que està sancionat per acumulació d’amonestacions, i va descartar la presència del davanter canari Aythami Perera, que no acaba de fer net de les seves molèsties. En principi, tot i que aquesta setmana s’han entrenat a un ritme inferior que la resta dels seus companys, Guti i Van den Heerik sí que podrien tenir alguns minuts aquest diumenge.
El tècnic terrassista, del conjunt castellonenc, va manifestar que “és un equip amb molta mobilitat, amb molts jugadors ofensius, que a part pren molts riscos, el que fa que hi hagi ocasions de gol en contra, perquè arriben amb moltíssima gent a l’àrea, en zona de rematada”, però va afegir que, “alhora, córrer aquests riscos també deixa una miqueta desprotegida la seva porteria”.
Molt semblant
L’entrenador va comentar que “juguen un futbol molt semblant al del primer equip del Castelló, que van primers a Segona Divisió, fan una feina molt ben feta, i al final, aquests futbolistes, en poc temps segur que alguns estaran jugant en el primer equip”.
Alsina, del seu equip, tot i que els resultats no estan acompanyant, va afirmar que “competim molt bé, perquè juguem molt bé a futbol i triangulant molt bé per dintre, amb molta mobilitat, amb moltes arribades, i el problema és que veus que fas tot això tan bé, i que mereixes guanyar els partits, però els acabes empatant”.
Dels últims cinc partits, l’equip n’ha empatat quatre, “injustament alguns, perquè havíem de guanyar, però per les circumstàncies que siguin no ha sigut així.”, va explicar.
Segon màxim golejador i el més golejat
El rival dels egarencs és un cas força curiós. L’equip castellonenc és el que més gols ha encaixat del grup, amb 50, però també destaca a la part contrària, ja que és el segon màxim realitzador, amb 38 gols, després del Barça Atlètic, que fins ara n’ha marcat 44. Tots dos tenen un partit menys, el que falta per disputar de la jornada passada. En el partit de la primera volta, el Terrassa FC va empatar a tres.