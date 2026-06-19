Óscar Campano arriba al San Cristóbal com a cedit

El San Cristóbal ha anunciat que el defensa egarenc Óscar Campano jugarà la pròxima temporada en el conjunt parroquial com a cedit pel Sant Andreu. El jove defensor, que ocuparà plaça de sub-23, es va formar al Jabac i al juvenil del Terrassa FC, amb qui va marcar sis gols la temporada 2024-2025, abans de fitxar pel club quadribarrat. La passada campanya, amb l'equip barceloní, va disputar un total de 30 partits i va aconseguir tres gols.\r\n\r\nCampano es converteix en la quarta incorporació dels de Cristian García de cara a la temporada 2026-2027 i s'uneix a les altes del defensa Raúl Lordán, el centrecampista Miguel Martínez i el davanter Kemo Cissé. Han renovat el seu compromís, respecte a la plantilla de l'any passat, fins a deu jugadors: Mario Cantí, Ricki Calamardo, Carlos Olmo, Max Llovera, Guillem Hernández, Àlex Fernández, Adrià Alsina, Jordi Ranera i els porters Carles Segura i Adrián Tapia.\r\n