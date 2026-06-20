Aina Clotet: "No hagués pogut dirigir i interpretar 'Viva' sense la complicitat de l'equip"

Aquest cap de setmana s'ha estrenat el llargmetratge de debut en la direcció de l'actriu barcelonina Aina Clotet, "Viva", amb 104 còpies a tot l'Estat, una xifra més que notable per a un film que va més enllà dels productes purament comercials. El Cinema Catalunya, que projecta el film des de divendres, ha rebut aquest dissabte la visita de la directora i protagonista del film, Aina Clotet (43 anys), que ha participat en un col·loqui posterior a la projecció en companyia de la coguionista Valentina Viso i el productor Edmon Roch.
"Viva" narra el trànsit vital de la Nora, una científica de 40 anys que acaba de superar un càncer de pit. La malaltia ha fet trontollar la placidesa de la seva vida estable al costat del Tom. Acaba de conèixer un noi de 23 anys de qui s'enamora. El film és una deliciosa fugida endavant, un "carpe diem" majúscul, un crit de socors i de joia que convida a aprofitar el temps, a viure plenament una vida que de vegades pot resultar massa curta.
L'exitós debut en la direcció de l'actriu Aina Clotet (Joves, 53 dies d'hivern, Elisa K) està sent aplaudit a parts iguals per crítica i públic. Arriba precedida del premi revelació de la Setmana de la Crítica del Festival de Canes, que va premiar un projecte molt personal que la seva directora ha desenvolupat en els sis darrers anys, en paral·lel a la sèrie de televisió "Això no és Suècia", que també protagonitza i dirigeix, i de la que prepara ja una segona temporada.
"Aquesta primera pel·lícula ha estat possible a un llarg procés de resiliència. De fet, la primera ajuda que vam demanar ens la van denegar. L'He coescrit amb la Valentina Viso. Ens coneixem des de fa deu anys i tenim una gran complicitat. He tingut molta llibertat per escriure-la i per rodar-la", ha explicat la cineasta davant d'un públic entregat. I ha afegit: "El cinema és un art molt col·laboratiu. No hagués pogut treure endavant aquest projecte sense la complicitat d'un equip magnífic. No hagués pogut donar cap passa si no hagués sentit que no em donaven la mà".
El treball de Clotet és més que notable, especialment tractant-se d'una òpera prima. El film, on intervenen actors com Marc Soler, Naby Dakhli, Guillermo Toledo, Lloll Bertran, Laura Conejero i fins i tot el mediàtic Wiz Problema, està lluny de ser una comèdia, per bé que conté moments molt divertits. No és tampoc un drama. És el viatge, la fugida endavant d'una dona que intenta superar el càncer de mama que ha patit, que vol tornar a sentir-se desitjada i que decideix gaudir de la vida, de cada instant.
Una de les grans dificultats per a Clotet és la doble funció de directora i protagonista en un personatge difícil d'encasellar, que té múltiples capes i arestes. No té el film res de dogmàtic ni alliçonador. És, això sí, un cant a la vida i a la llibertat individual.
"Inicialment, jo no havia d'interpretar la Nora. Vam fer un càsting. Finalment, va passar el temps i em vaig llançar a la piscina. Vam assajar molt. Volia que els actors s'oblidessin de la càmera. No és senzill controlar el tempo i el ritme de la pel·lícula quan t'has de centrar també a treballar com a actriu", subratlla.
Clotet defineix la Nora com "una dona que té por a l'abandonament, a la soledat i a morir-se. Està atrapada entre dos homes, un que li dona estabilitat i l'altra que simbolitza el desig i la passió".
Els nus i les escenes sexuals són abundants. Aina Clotet ho explica així: "Mai no he volgut mostrar-me nua perquè sí. Però en aquest cas era fonamental per entendre la protagonista. No hagués posat tantes escenes de nus, però estava filmant un cos no normatiu, el d'una dona mastectomitzada. I calia subratllar-ho. Volia fer-ho amb bellesa i respecte", explica.