Kemo Cissé i Raúl Lordán, les novetats del San Cristóbal

Dues noves incorporacions, que se sumen a la de Miguel Martínez i als jugadors que han renovat, arriben al San Cristóbal. Es tracta del davanter Kemo Cissé i el polivalent Raúl Lordán, que la passada temporada va jugar al Terrassa FC.
Kemo Cissé Sylla, que arriba provinent del SD Savio Asti de la Lliga Eccellenza Italiana, té 23 anys i juga habitualment d’extrem esquerre. Es va formar a les categories inferiors del Girona FC i va jugar en el seu filial. Després ha passat per altres clubs com el Peralada CF, l’Andorra CF o el Rotonda de la Serie D italiana.
Raúl Lordán, per la seva banda, té vint anys i arriba del Terrassa FC, es va formar a aquest club i també va estar al Gimnàstic de Manresa i la passada temporada va estar en dinàmica del primer equip del conjunt terrassista, alternant la seva presència amb el filial que va assolir l’ascens a Primera Catalana.
Pot jugar de centrecampista i també ho ha fet com a lateral. A la segona edició de la Gala Futbol Amateur i Base de Terrassa, l’any 2025, el nou fitxatge de l’equip parroquial va rebre el premi com a millor jugador del futbol base de la categoria masculina de la ciutat.
Amb el Terrassa FC, la campanya 2024-2025, va disputar els tres encontres corresponents a la Copa Catalunya, contra Cardona, FE Grama i CE Sabadell, i a la lliga de la Segona Federació va intervenir en un total de dos partits, en els camps de Reus Reddis i Poblense, tots dos amb pocs minuts.
La pretemporada
Altrament, el San Cristóbal ja té dissenyada la pretemporada de l’equip de Cristian García, que iniciarà els entrenaments el dilluns 27 de juliol i treballarà cinc setmanes abans de l’inici de lliga que, si l’assemblea federativa ho aprova, començarà el cap de setmana del 5 i 6 de setembre.
A més del ja sabut partit a l’Estadi Olímpic contra el Terrassa FC del 19 d’agost, els parroquials disputaran sis amistosos més de preparació durant aquesta pretemporada. El 8 d’agost rebran a casa a la Montañesa i, el dia 13, el rival en el municipal de Ca n’Anglada serà el Sabadell “B”. El 16 d’agost, el San Cristóbal jugarà a Can Rosés, contra el Rubí i, el 22 del mateix mes, rebrà al CD l’Hospitalet. Tornarà a jugar fora el 26 d’agost, en el camp del Viladecans i tancarà els amistosos rebent el CN Terrassa el 30 d’agost.