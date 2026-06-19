Helena Oma funda una agència de representació de jugadores

Her Hoops Agency és el nom de l’agència de representació de jugadores que ha posat en marxa la jugadora internacional terrassenca del Casademont Zaragoza Helena Oma juntament amb l’exjugadora Vega Gimeno (exjugadora internacional, medallista olímpica als Jocs de París 2024 en bàsquet 3x3) i l’exentrenadora María José Cucarella (entrenadora, comunicadora i “coach” especialitzada en l’alt rendiment).
Es tracta d’un projecte dirigit a facilitar bones sortides professionals a les jugadores de bàsquet, en especial les més joves. Els seus serveis, però, tenen una mirada transversal. Van des de l’estricta representació esportiva fins a la formació, la salut, la marca personal i fins i tot la gestió legal. “Oferim un ecosistema complet de serveis dissenyats per acompanyar a la jugadora en totes les etapes de la seva carrera”, explica Oma, que porta més d’una dècada com a professional a l’elit, tant en bàsquet 5x5 com 3x3.
Es tracta d’un projecte creat per dones que han viscut i viuen l’esport de la cistella des de dins. “Treballem per crear carreres sostenibles, potenciar el talent i donar valor a tot allò que envolta l’esport femení”, subratlla.
Necessitat detectada
Helena Oma explica així com va sorgir la idea: “Vam detectar que hi havia una necessitat d’acompanyament en el món esportiu i vam decidir oferir un servei integral, amb un valor diferencial amb relació al dels agents convencionals de les jugadores de bàsquet”.
A banda de la representació, Her Hoops Agency oferirà a partir de la temporada vinent diferents campus per tota la geografia espanyola. “A més de la tècnica i la tàctica, ens centrarem en aspectes com la nutrició, la psicologia i la preparació física. És el que m’hagués agradat que m’haguessin ensenyat a mi quan començava”, explica la terrassenca.
Treballen també fent formació a diferents clubs i a empreses. Fins i tot han llançat una línia de roba esportiva que conté la seva imatge corporativa.
Renovada amb l’Agua y Jardín 3x3
La jugadora terrassenca Helena Oma continuarà jugant la temporada vinent a la màxima categoria del bàsquet espanyol a les files del Casademont Zaragoza. D’altra banda, seguirà també en el projecte que va posar en marxa fa dos anys, l’equip de bàsquet 3x3 Agua i Jardín. Aquesta setmana ha disputat un torneig a la ciutat francesa d’Orleans i els dies 1 i 2 marxa a Bucarest per prendre part en una altra competició de la categoria 3x3.