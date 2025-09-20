Partit gran per a l’Atlètic, que visita el Club de Campo

El partit més atractiu d’aquesta segona jornada de la lliga de Divisió d’Honor masculina de hockey enfrontarà diumenge a les 12.30 hores a Madrid el Club de Campo i l’Atlètic Terrassa. Ambdós equips van golejar la setmana passada amb contundència els dos conjunts de Santander, el Sardinero i el Jolaseta i busquen continuar sumant de tres en tres.
El partit serà la reedició de la passada semifinal de la lliga. Al Martí Colomer, el matx va acabar amb empat a dos i els de Can Salas es van imposar per 5 a 4 a la tanda de “shoot-outs”. Els madrilenys són un rival més que incòmode per als terrassencs, que no han guanyat cap dels quatre últims partits de la lliga regular, ni la temporada passada (dues derrotes) ni l’anterior (una derrota i un empat).
Roger Pallarols, l’entrenador de l’Atlètic, assegura que els seus jugadors estan amb moltes ganes de trencar aquesta dinàmica. “Es tracta d’un partit molt bonic per a jugar. Ens servirà per veure realment en quina situació està l’equip. El Club de Campo ha tingut l’hegemonia de la lliga durant uns anys. La temporada passada els vam eliminar a la ‘final-four’ però s’han reforçat amb dos jugadors belgues de nivell”, assenyala.
Pallarols ha deixat fora de la convocatòria Joan Tarrés, Pol Fité, Xavi Castelló, Santi Martín i Marc Albericio.
Per la seva banda, el CD Terrassa s’enfrontarà també diumenge a les 13 hores a un dels equips cridats a ser a dalt a la lliga, el Júnior de Sant Cugat. Els de les Pedritxes, que van debutar amb derrota, no es poden permetre punxar a casa.
El tècnic Jordi Fitó no podrà comptar amb els defensors Víctor Guerra i Aleix Vericat. “Ens afrontem a un rival que es troba en un bon moment, tant físic com pel que fa al joc. És un equip contra el qual ens agrada jugar. I més a casa. Hem entrenat molt bé durant la setmana i afrontem el partit amb una gran il·lusió”, comenta Jordi Fitó.
El Club Egara rebrà diumenge a les 12.45 al Pla del Bon Aire al Sanse Complutense.
Pel que fa a la lliga de Divisió d’Honor femenina, l’Atlètic rebrà diumenge al Josep Marquès a un rival de gran exigència, el Júnior de Sant Cugat després d’haver guanyat al camp del Complutense.
Preocupa Clara Barba
Pel que fa a la plantilla, preocupa l’estat físic de Clara Barba, que es va torçar el turmell i pateix un esquinç de segon grau. La setmana vinent, quan baixi la inflamació, la sotmetran a proves mèdiques per determinar l’abast de la lesió. Pot tenir els lligaments afectats. Sílvia Bonastre recupera Julia Gomes i Txell Vizcaino. “Ens espera un partit molt disputat, però jugar a casa ens afavoreix”, diu Bonastre.
El Club Egara visita un Tenis que s’ha reforçat aquesta temporada. “Necessitarem oferir la nostra millor versió a Santander”, assenyala el tècnic Joan Vidal.
El CD Terrassa, per la seva banda, visita també demà la Real Sociedad, un rival “sempre complicat”, segons explica l’entrenadora Stefi Piris, que buscarà la seva primera victòria de l’exercici.