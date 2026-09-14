Una misteriosa i perillosa troballa enmig de Terrassa: “He trobat una bala tirada al terra”

Terrassa

Un veí localitza un projectil intacte al carrer de Salvador Busquets i els Mossos d'Esquadra investiguen el seu origen

  • Moment de la retirada del projectil per part dels Mossos d'Esquadra -
  • Projectil trobat al carrer de Salvador Busquets -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 16:55
Actualitzat el 14 de setembre de 2026 a les 17:21

Un matí tranquil a Terrassa s'ha vist alterat per una troballa tan inusual com inquietant. Al voltant de les 10.50 hores, un veí que transitava pel barri de Vallparadís ha detectat un objecte metàl·lic a la via pública, exactament a la cantonada entre el carrer de Salvador Busquets i el carrer de Mañé i Flaquer. En acostar-s'hi, ha comprovat que es tractava d'una bala d'arma llarga, completament intacta i sense signes d'haver estat utilitzada.

Davant la gravetat de la situació, el ciutadà ha trucat immediatament al telèfon d'emergències 112. A l'altra banda de la línia, la resposta dels serveis d'emergència ha estat immediata: “Ara mateix enviem una patrulla”.

Actuació policial i custòdia de la prova

En tot just 20 minuts, una patrulla dels Mossos d’Esquadra s’ha desplaçat fins al punt indicat. En primera instància, els agents han entrevistat el testimoni per fer-li preguntes bàsiques sobre el context de la troballa i han redactat un informe oficial que el veí ha signat.

 

  • Projectil trobat al carrer de Salvador Busquets

Tot seguit, equipats amb material asèptic per preservar qualsevol línia d'investigació o restes biològiques, un dels agents ha retirat la bala de l'asfalt i l'ha introduït en una bossa de custòdia de plàstic.

Ara és la Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos a Terrassa qui s'ha fet càrrec de les diligències. Els investigadors treballen per esbrinar l’origen d'aquesta munició i com ha pogut acabar enmig d'un carrer de la ciutat.

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