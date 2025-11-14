Polo-Atlètic i Egara-Club de Campo, duels estel·lars de la desena jornada

La penúltima jornada de la primera volta de la lliga de Divisió d'Honor masculina oferirà diumenge partits apassionants per als representants terrassencs. L'Atlètic visitarà a les 12.30 hores el líder i vigent campió de la competició, l'RC Polo de Barcelona, mentre que el Club Egara se les veurà aquest dissabte a les 13.30 amb el Club de Campo a Madrid i diumenge jugarà un partit avançat de la tretzena jornada contra el Sanse Complutense a San Sebastián de los Reyes.
L'únic que juga a casa és el CD Terrassa, que rebrà diumenge a les 11 el cuer, UD Taburiente.
El camp Eduardo Dualde acollirà diumenge l'enfrontament entre dos dels més clars aspirants al títol, el Polo i l'Atlètic, dos equips que no han perdut encara cap partit. Els barcelonins, entrenats pel terrassenc Ramon Sala, han cedit només un empat i comanden la classificació amb 25 punts, mentre que els de Roger Pallarols acumulen cinc triomfs i quatre empats i ocupen la tercera plaça amb 19 punts.
Pallarols, que tornarà a enfrontar-se al seu exequip, compta amb les baixes per lesió del central Jan Valldeperas i el davanter Guiu Corominas. Han quedat fora de la convocatòria Xavi Castelló, Joan Tarrés i Oriol Campos. "Ens enfrontem al campió de lliga, un Polo que s'ha reforçat enguany amb Marc Miralles i Bruno Ávila", explica en referència a dos dels millors especialistes mundials en els llançaments de penal-córner. "Està clar que el Polo és el rival a batre. Tots dos arribem invictes. Segur que serà un partit en majúscules. Nosaltres arribem molt bé al partit. Intentarem ser competitius i endur-nos els tres punts", assegura Pallarols.
S'enfronten també els dos màxims anotadors de la competició: el Polo acumula 39 gols, per 34 de l'Atlètic. Els barcelonins han encaixat només sis gols en les nou primeres jornades, per 14 dels egarencs.
La temporada passada, ambdós equips es van veure les cares també a la desena jornada. Llavors, l'Atlètic es va imposar per 2 a 1 a Can Salas, mentre que en el duel de la segona volta, el Polo es va imposar per 1 a 0. Els dos equips venen de golejar: l'Atlètic al camp del Taburiente (0-5) i el Polo a casa amb el Sardinero (10-0).
Doble jornada per al Club Egara
Per la seva banda, el Club Egara viatja aaquest cap de setmana a Madrid per disputar un doble enfrontament. Dissabte a les 13.30 jugarà amb el Club de Campo i diumenge a les 13 hores visitarà el quart classificat, un Sanse Complutense que va derrotar per 2 a 4 els de Wilson a la segona jornada de lliga. Aquest partit, el segon de la segona volta, estava programat per al mes de març, però s'ha avançat pensant en els compromisos de la selecció espanyola.
amb la ferma intenció de sobrepassar en la classificació al Club de Campo. Es tracta de dos equips que ho han guanyat tot en els seus desplaçaments. Els d'Andrew Wilson són cinquens amb 18 punts, dos menys dels que tenen els madrilenys, que ocupen la segona posició. L'Egara ha guanyat tots els partits que ha guanyat com a visitant aquesta temporada. Només ha cedit, a casa, tres derrotes, davant del Sanse Complutense, el Polo i l'Atlètic. Els de Wilson arriben llançats després de l'espectacular remuntada que van protagonitzar diumenge passat davant del Júnior.
"Estem competint molt bé a fora de casa aquesta temporada i estic convençut que també ho farem aquest cap de setmana a Madrid. Estic molt satisfet del rendiment de l'equip", assenyala el preparador anglès.
Els d'Edu Aguilar, per la seva banda, han cedit només dos empats, amb Atlètic i Sanse Complutense, i una derrota, contra el Polo. Igual que els del Pla del Bon Aire, només s'ha deixat punts a casa.
Per la seva banda, el CD Terrassa està obligat a guanyar davant la visita d'un Taburiente que, juntament amb el Sardinero, és l'únic equip que no coneix encara la victòria. Ha perdut vuit dels nou partits que ha disputat i només ha esgarrapat un empat, precisament a la segona jornada davant del Sardinero. El davanter Enric Miralles és baixa davant dels canaris. "És un partit que hem de guanyar. Haurem de vigilar els seus 'flicks' i no provocar penals en defensa. Necessitarem tenir la possessió i atacar bé la seva línia de 22".
L'equip que dirigeix Jordi Fitó ocupa la vuitena posició amb només vuit punts. Ha guanyat dos partits, contra Sardinero i Jolaseta, i n'ha empatat dos més, davant Atlètic i el Barça. Guanyar és imperatiu per als de les Pedritxes, que tenen a un sol punt el Tenis i a tres el Jolaseta, que lluiten en aquestes dues jornades que queden per deixar als de Fitó sense el premi de la Copa.