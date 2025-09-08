La seva fortalesa mental ha estat clau per aixecar un títol que se li ha negat set anys seguits. No descarta fer el salt a l’enduro ni anar al Dakar. Ara és el moment de les celebracions.
Què va pensar quan es va proclamar campiona del món? Que per fi ja ho era. Portava molt de temps lluitant per fer realitat aquest somni, perseguint-lo. Després de sis subcampionats i un tercer lloc en els set últims anys, ja em tocava. M’he tret una espineta, la veritat.
Arribava a la darrera prova amb grans opcions de proclamar-se campiona. Com ho va viure? Li treia 32 punts a Rabino. Era conscient que si feia les coses mig bé m’enduria el títol. No podia fallar. Les zones del dissabte eren molt senzilles, però diumenge no tant.
Hauria pogut aixecar el títol el mateix dissabte, però es va quedar a un sol punt de distància. Com es gestionen tantes emocions? Quan ho tens tan a tocar, els nervis augmenten. Estic contenta perquè ho vaig saber gestionar molt bé. Estava bastant encarat i només pensava a no fer-me mal amb la moto.
Fa temps que treballa l’aspecte psicològic, oi? Sí. La gent esperava molt de mi i això fa que la pressió augmenti. He treballat molt bé amb el meu psicòleg. M’ha ajudat molt. Estic satisfeta del meu cap.
La temporada ha estat espectacular. Com ha viscut aquests darrers cinc mesos? Ha estat espectacular. Estic molt satisfeta de com m’ha anat sortint tot. A la primera prova, a Màlaga, estava molt nerviosa, però les altres les he anat gestionant bé. He arribat al darrer Gran Premi amb opcions clares i ho he sabut aprofitar.
Deu ser un orgull convertir-se en la segona catalana campiona del món de trial, especialment tenint en compte que la primera va ser la seva admirada Laia Sanz. Absolutament. La Laia ha estat sempre un gran referent per a mi. Ha estat un regal increïble.
Ha rebut moltes felicitacions? Especialment de gent del motor, com la mateixa Laia Sanz, Toni Bou que ha assolit el seu 38è mundial, Jordi Tarrés o Nil Solans. A Terrassa se n’ha assabentat força gent.
Tot i el títol, li toca seguir competint. Sí. El 21 de setembre tinc el Trial de les Nacions a Tolmezzo (Itàlia) i la setmana següent la darrera prova del Campionat de França, on vaig segona de la general i primera de la categoria femenina.
Li agradaria fer el salt a l’enduro o córrer el Dakar? Són coses que m’atrauen, però quan veus els pressupostos et tires una mica enrere. Si puc, ho provaré.
A qui li dedica el primer Mundial? A la meva àvia, que ja no hi és. Sempre em donava molta força.