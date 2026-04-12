Primera de les finals per atrapar l’objectiu

El Collao serà la primera estació del Terrassa FC en la seva lluita per classificar-se per a la disputa del “play-off” d’ascens. El conjunt d’Oriol Alsina visita aquest diumenge, a partir de les 18 hores, un Alcoyano a l’alça i que, en aquests moments, ocupa la quarta plaça de la classificació del grup 3 de la Segona Federació, quatre més que els terrassistes. Dano Lourens, a més dels lesionats de llarga durada com Gil Muntadas i Van den Heerik, i Larrauri, seran baixa per a aquest compromís.
Alsina, com ha fet d’ençà que va arribar a l’equip, no es planteja res més enllà del partit a partit. “El pròxim partit és al camp de l’Alcoyano. Aquí vam tenir un partit molt igualat i preveiem que ara serà complicat, en un magnífic estadi i amb una afició espectacular”, va manifestar el tècnic del Terrassa FC.
Esperem ser nosaltres mateixos. Crec que l’equip arriba bé, ha treballat molt bé aquesta setmana i esperem treure el millor rendiment possible de cada futbolista per tal d’aconseguir el millor rendiment col·lectiu possible”, va apuntar.
L’entrenador dels egarencs va recordar que El Collao és un camp “de gespa natural” i va declarar que “això, evidentment, els beneficia a ells, però ja hem jugat altres partits amb gespa natural”. Li preocupen altres qüestions, com que “és un equip molt ben treballat, que no deixa espais, pràcticament, amb una línia de cinc i de quatre molt marcada”, va detallar.
Del conjunt alacantí també va assegurar que “és un equip que ha crescut molt durant tota la temporada i que, a part, fa molt mal a les contres i fan molt mal amb les centrades laterals”, si bé va assenyalar que “hem de ser optimistes, hem de ser valents. Portem l’escut del Terrassa i els futbolistes s’ho han de deixar tot”.
Més o menys
Alsina va recordar que els objectius inicials de quan va aterrar a la banqueta del Terrassa FC, “més o menys estan complerts” i el que toca ara és “veure si podem tenir un premi gran” i el que s’ha de fer és “anar a competir i els futbolistes han d’estar mentalitzats per intentar aconseguir-ho”.
El tècnic terrassista espera millores a l’hora de concretar les ocasions de gol. “Hem d’intentar aprofitar les oportunitats que generem, que sempre les generem, treure el màxim rendiment possible, ser valents” i optar al gol com més vegades millor.