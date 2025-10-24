Rècord d’Espanya de l’egarenc Oriol Antolí a la Backyard Ultra

Amb un registre de 103 voltes, un total de 690,7 quilòmetres i un temps absolut de 102 hores, 58 minuts i 32 segons ininterrompudes, sense dormir ni descansar, l’ultrafondista terrassenc Oriol Antolí va aconseguir el rècord d’Espanya en el Campionat del Món de l’especialitat Backyard Ultra que s’està disputant a la localitat nord-americana de Tennessee. Poc abans d’iniciar-se la volta 104, però, l’egarenc es va veure obligat a abandonar a causa de l’esforç i el cansament. Aquest resultat li ha suposat la setena plaça en la classificació final.
L’australià Phil Gore es va endur el Campionat del Món després de completar poc més de 764,4 quilòmetres i fer 114 voltes, en quatre dies i 18 hores. Antolí que, inicialment jugava a bàsquet, va començar corrent maratons i, amb els anys, va anar incrementant la seva passió per les curses de la magnitud de la Backyard Ultra. Aquesta modalitat demana a parts iguals resistència física i també mental. Els participants han de completar cada hora un circuit de 6,7 quilòmetres i han de tornar a la línia de sortida abans que s’iniciï el següent tram.
En cas de no arribar a temps, el participant queda eliminat. Es tracta d’una cursa sense línia d’arribada com a tal i es va disputant fins que un dels corredors queda en solitari.