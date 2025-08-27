Repartiment de punts entre Egara i Atlètic al Campionat de Catalunya femení

El Campionat de Catalunya de la Divisió d'Honor femenina de hockey es va estrenar dimarts al vespre amb el derbi entre el Club Egara i l'Atlètic Terrassa. El duel, molt igualat, es va resoldre amb un punt per a cada equip després de l'empat a dos gols.
Quan faltava només un minut per arribar al descans, la davantera de l'Atlètic Ainhoa Ballesteros va inaugurar el marcador. A la represa, al minut 40, Sofía Keenan va aprofitar un llançament de penal-córner per empatar a un per al Club Egara. Es va entrar en els darrers 15 minuts amb tot per decidir. La defensora de l'Egara Maialen García va fer, també de penal, el 2 a 1. Però les de Can Salas van replicar quan faltaven tres minuts per acabar amb el 2 a 2, obra també d'Ainhoa Ballesteros.
Per a les de Can Salas, aquest primer partit de la temporada va suposar el debut de la seva nova entrenadora, Sílvia Bonastre. També va debutar un dels dos fitxatges de l'equip per a aquesta temporada, la defensora neerlandesa Ilse Kappelle, que ha arribat procedent de l'Amsterdam. No es va alinar encara la portera Clara Pérez, que es va penjar el bronze amb la selecció espanyola a l'Europeu de Mönchengladbach.
Egara i Atlètic lideren la classificació del grup 1 amb un punt cadascun. Divendres a les 20 hores, el CD Terrassa s'estrenarà rebent a les Pedritxes el Club Egara. La priemra fase acabarà dimarts vinent amb un Atlètic-CD Terrassa a Can Salas.
Al segon grup hi va haver també repartiment de punts entre el Júnior i el Polo, que van signar un 1 a 1.
Els primers classificats de cadascun dels dos grups disputaran la final del Campionat de Catalunya el diumenge 7 de setembre a l'estadi Martí Colomer.