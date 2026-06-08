Roger Pallarols deixa la banqueta de l'Atlètic i passa a ser director tècnic del club

El tècnic Roger Pallarols no continuarà a la banqueta del primer equip masculí de l’Atlètic la pròxima campanya. L’entrenador terrassenc, que va iniciar la seva segona etapa com a màxim responsable del conjunt de Can Salas la temporada 2024-2025, ha decidit tancar-la per passar a la direcció tècnica del club, en substitució de Nani Escudé. El seu substitut serà el que ha exercit de segon de Pallarols durant aquestes dues últimes temporades, Albert Lis.
Pallarols va començar a entrenar al Vallès Esportiu, el segon equip de l’entitat de Can Salas, i després, amb la marxa de Dani Martín, va passar a entrenar a l’Atlètic durant set temporades, període en el qual va guanyar tres Lligues i dues Copes del Rei.
Posteriorment, l’entrenador egarenc va marxar al Júnior, on va ser subcampió de lliga i, més tard, va entrar al RC Polo de Barcelona durant tres campanyes. Fa dues temporades va tornar a agafar les regnes del primer equip de l’Atlètic, en el lloc de Xero Gasol. Pallarols, que aquesta temporada ha sigut subcampió de la Copa del Rei i semifinalista de la lliga, també va ser seleccionador espanyol sub-21 masculí.