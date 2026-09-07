Serveis mínims el primer dia d’escola

La tornada a l’escola d’enguany no serà la de cada any. Serà difícil trobar-se amb les riuades d’alumnes i famílies desfilant cap a les portes dels centres educatius entre nervis i emocions després d’un estiu sencer sense veure’s les cares. La possibilitat hi és, perquè les escoles i els instituts públics romandran oberts però, tot i això, els 25.602 estudiants terrassencs previstos per aquest curs 2026-2027 estan avisats: el 8 de setembre és dia de vaga.
El conflicte entre el Departament d’Educació i la mesa sectorial continua obert, després que USTEC i CGT no s’afegissin al pacte que al maig sí que van signar CCOO, UGT i Professors de Secundària. Les reunions amb la consellera Esther Niubó no van servir per acostar posicions, i els sindicats sostenen que s’han d’abordar qüestions que no han quedat resoltes amb els dos acords signats el curs passat -i que ells no van subscriure-. Entre d’altres, reclamen assolir el 6% del PIB en educació amb un calendari concret, blindar el català, més recursos a les aules i abaixar les ràtios. Una altra de les reclamacions és adaptar els centres educatius a l’actual situació climàtica.
Moltes direccions de la ciutat, de fet, al llarg d’aquests últims dies ja han preparat el terreny enviant circulars a través dels canals de comunicació amb les famílies, avisant de la situació i informant que durant la jornada d’avui hi haurà només serveis mínims a les escoles.
El Departament d’Empresa i Treball ha fixat que aquests serveis mínims que hauran de garantir els centres durant la jornada de vaga: a infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada tres aules, i una persona de direcció per centre; a les llars d’infants s’haurà de complir amb un 33% de personal, mentre que a l’educació especial aquest percentatge haurà de ser del 50%; i, a més a més, també s’estableix que es mantingui el 50% del personal dels serveis de monitoratge de menjador, cuina, acollida, activitats extraescolars.
Manifestacions de docents
La protesta es materialitzarà en manifestacions i assemblees per tot Catalunya i, els professionals de l’educació de Terrassa es concentrarà en dos dels grans punts més pròxims a la ciutat: Barcelona i Sabadell. A la capital catalana hi haurà una manifestació que anirà de la plaça Urquinaona fins a la de Sant Jaume, on, en acabar, es farà una assemblea. Sabadell concentrarà les reivindicacions del Vallès Occidental, amb una manifestació des de la plaça d’Espanya i una posterior concentració i macroassemblea. Abans, però, els docents terrassencs han establert com a punt de trobada comú l’estació del Nord, a partir de les 9.30 hores, per a desplaçar-se plegats cap als diferents destins.
“Respecte” al dret a l’educació
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha dirigit als mestres poques hores abans de la vaga. “Respecto el dret a vaga, però demano respecte al dret a l’educació. És compatible”, ha expressat, reclamant als sindicats en vaga un “parèntesi”. El cap de l’executiu català ha avançat que en les “pròximes setmanes” el Govern presentarà un programa “complet” per resoldre la calor a les aules. Tot i això, no ha fixat un termini per resoldre la calor als centres escolars i es va limitar a dir que s’intentarà “com més aviat millor”. En aquest sentit, ha dit que “no vendran duros a quatre pessetes” perquè la situació que s’han trobat és que un de cada quatre centres escolars són anteriors al 1965.
L’Ajuntament, contra la calor
A Terrassa, la calor ja ha començat a abordar-se amb mesures concretes. L’Ajuntament ha licitat per (90.345,86 euros (amb IVA) el subministrament i la instal·lació de ventiladors a diverses escoles públiques de la ciutat. El contracte preveu el contracte contempla 88 ventiladors de paret, 40 de sostre de 140 centímetres i 98 de sostre de 120 centímetres, tots amb instal·lació, a més de 8 ventiladors sense instal·lació. En total, 314 ventiladors, per millorar el confort tèrmic de les aules davant l’augment de les temperatures. L’actuació, finançada amb càrrec al pressupost municipal de 2026, haurà d’estar executada abans del 30 de novembre.
Més de 6.000 ajuts al menjador
El curs comença també amb 6.033 ajuts de menjador concedits a Terrassa, dels 8047 estudiants que ho havien sol·licitat, fet que suposa que tres de cada quatre sol·licituds han estat acceptades. La xifra d’ajuts concedits cau enguany en gairebé 400 estudiants, respecte de l’any passat, quan van ser 6.418 concedits. Així, es confirma la tendència a la baixa dels últims anys a la ciutat.
La xifra total pot continuar augmentant ja que la convocatòria està oberta al llarg del curs escolar. Amb tot, el 18,3% de l’alumnat del Vallès Occidental matriculat en ensenyaments obligatoris en centres públics i concertats comencen el curs amb un ajut per al menjador escolar. Els ajuts que cobreixen el 100% suposen el 64,7% del total d’ajuts i, per tant, dos de cada tres ajuts són al 100%.