Segona posició d'Arnau Bartés que reforça el seu lideratge

La represa de la competició oficial va ser molt satisfactòria per al pilot d’Ullastrell Arnau Bartés que, al Ral·li Villa de Llanes, acompanyat de Melisa Lorenzo, la seva copilot va finalitzar a la segona posició i va ampliar fins a 17 els punts de distància respecte al segon classificat de la general de la Copa Hyundai i20N Rallye. A falta de dues proves per a la conclusió del campionat, el vallesà de l’equip Vallpark Motors va saber interpretar el paper que tocava i va tornar a pujar el podi i va refermar la seva candidatura al títol.
La prova a terres asturianes es va caracteritzar per unes condicions molt atípiques, ja que es va disputar totalment sobre un asfalt totalment sec, sense rastre de pluja ni humitats. Aquesta circumstància va provocar un alt ritme i, a la vegada, va augmentar també el nivell de risc.
Bartés es va mostrar molt efectiu durant les dues etapes de divendres i dissabte, amb un total de 15 trams celebrats durant el cap de setmana. Tant ell com la copilot gallega van prioritzar al màxim els seus interessos de cara al títol, establint un ritme sòlid i segur, amb el qual es van adjudicar un escratx i la segona posició final.
El pilot de la Federació Catalana d’Automobilisme (FCA) va finalitzar a la segona posició per darrere de l’asturià Adrián Blanco i el seu copilot Andrés Blanco, que van sumar la seva primera victòria de la temporada. La tercera plaça a Llanes va ser per al pilot Adrián Vázquez i el seu copilot Manuel Estévez.
Dues proves finals
Només resten dues curses per finalitzar la temporada de la Copa Hyundai i20N Rallye. Del 24 al 26 d’octubre està prevista la disputa del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, que enguany celebra la seva seixantena edició. És un ral·li que li fa especial il·lusió al pilot ullastrellenc, que s’ha marcat com a objectiu pujar a l’esglaó més alt del podi. Aquesta competició posarà el punt final del 7 al 9 de novembre pròxims, amb la celebració del Ral·li de La Nucía.
“Era el resultat que esperàvem”
Després d’aquesta prova, el pilot d’Ullastrell va manifestar que “estem molt contents amb aquesta segona posició, era el resultat que esperàvem aconseguir per endavant. M’ha agradat molt l’exigència a la qual ens han sotmès els nostres rivals. L’estratègia de mantenir el cap fred i no cometre errors, rodant a un ritme còmode, ens ha servit per a sumar uns punts molt importants abans de sortir a córrer a casa”.