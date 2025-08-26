Sergi Mora, satisfet amb la seva plantilla

Exigències del calendari, l’equip de waterpolo del CN Terrassa ha tornat a la feina més aviat del que és habitual. Els waterpolistes locals treballen ja a les ordres del seu nou entrenador, el manresà Sergi Mora, des de la setmana passada. I és que d’aquí a dues setmanes mal comptades arrenca la competició. El dissabte 13 de setembre, els terrassencs rebran al CN Rubí en partit corresponent als quarts de final de la Copa Catalunya. El matx de tornada es disputarà el dia 20. Si es classifica, l’equip disputarà, el cap de setmana del 27 i 28 de setembre, la “final-four” de la competició en una seu encara per determinar.
“Afronto la meva primera temporada com a primer entrenador amb la màxima il·lusió. Serà una temporada duríssima i ara toca carregar piles. Els jugadors han arribat en un molt bon estat de forma i estan treballant molt bé”, comenta. I afegeix: “Sempre que hi ha un canvi a la banqueta, els jugadors surten més motivats, amb més ganes. La veritat és que estic molt satisfet de com estan treballant”.
La plantilla ha patit només tres variacions: el porter Xavi Teclas, fins ara segon del CN Sabadell; i els jugadors Marc Salvador (que torna a casa després del seu pas pel Tenerife Echeyde) i el neerlandès Lars Ten Broek, que arriba procedent de l’OSC hongarès. Han cobert les baixes deixades pel porter Pepe Motos, Oriol Rodríguez i Ivan Chmyr.
Pensant en Europa
Mora destaca la importància de superar la primera fase de l’Euro Cup, la segona competició europea en importància, que l’equip disputarà a la seva piscina. “Si som capaços de continuar endavant, disputarem una lligueta amb altres tres equips. Intentarem fer-ho el millor possible i continuar vius fins al final”, comenta.
L’altre gran repte de la temporada serà la lliga. L’equip debutarà el dissabte 11 d’octubre a la piscina del CN Rubí, el mateix rival que es trobarà al setembre al Campionat de Catalunya. La seva estrena a casa serà amb el Tenerife Echeyde canari.
La fase inicial de l’Euro Cup, el gran repte
D’aquí a poc més d’un mes, l’equip de Sergi Mora afrontarà el primer gran repte de la temporada, la primera fase de l’Euro Cup. Els egarencs s’enfrontaran a casa amb el Szolnoki Vízilabda hongarès, l’OSC Potsdam alemany i el quart classificat del grup “A” de la Champions League, molt probablement el Pays d’Aix francès. Abans, el 13 de setembre, el Natació debutarà a la Copa Catalunya contra el Rubí a quarts.