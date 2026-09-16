Terrassa acollirà la primera edició de la Cursa Solidària Pau Dinarès

Les curses atlètiques estan proliferant darrerament a Terrassa. El mes d'octubre, per exemple, se'n celebraran dues, amb sortida i arribada al parc dels Catalans. El primer diumenge d'octubre, el dia 4, serà la Fanny Sallés, de 5 quilòmetres. El darrer diumenge del mes, el 25, es correrà la primera edició de la Cursa Solidària Pau Dinarès, una prova atlètica de 10 quilòmetres impulsada per l'associació DINA35.
La cursa s'ha presentat aquest migdia a l'Ajuntament de Terrassa en un acte presidit per l'alcalde Jordi Ballart i la presidenta de l'associació DINA35, Ivana Jordà. Hi han assistit també el director de la cursa, Pol Artés, i el director tècnic, l'exatleta Bartolomé Serrano, així com diversos familiars i amics del Pau Dinarès Jordà.
La prova es desenvoluparà en un circuit urbà pels carrers de Terrassa. La sortida serà el dia 25 d'octubre a les 10 hores des del Parc dels Catalans. Pujarà fins a la Rambla d'Ègara i continuarà fins al passeig del Vint-i-dos de Juliol, s'endinsarà per la trama urbana i passarà per la Seu d'Ègara, la plaça del doctor Robert i la plaça Vella, per acabar al parc dels Catalans. Les inscripcions ja es poden formalitzar a xipgroc.cat. La cursa passarà per davant del carrer dels Suris, on hi ha el domicili del Pau i la seva família.
A banda dels atletes populars, hi prendran part destacats atletes terrassencs i catalans. Entre els primers, està confirmada la presència de l'especialista en 1.500 i 3.000 Àlex Pintado, Jaume Leiva i Sandra Asín, així com de Jordi Pujol, vigent campió de Catalunya de milla urbana.
Tots els beneficis de la prova es destinaran a la investigació de l'osteosarcoma, un càncer especialment agressiu en la gent jove.
Mantenir viu el record del Pau
La presidenta de l'associació DINA35, Ivana Jordà, mare del Pau i la Nora, va explicar d'on havia sortit la iniciativa. "La cursa és per recordar el Pau, perquè continuï fent coses a través de nosaltres. Era una persona molt activa, un apassionat de l'esport. Jugava a hockey. Li agradava competir i esforçar-se. L'alegria, el sentit de l'humor, el lideratge, la resiliència i la vitalitat eren els seus valors. De fet, DINA35 es va crear per mantenir-los vius. Vam pensar que el seu llegat es podria transformar en projectes que tinguessin sentit, com aquest".
Per la seva banda, Ballart va valorar així l'esforç de la família: "Gràcies per transformar aquest dolor en solidaritat i esperança. Volem que l'exemple i els valors del Pau ens acompanyin".
El director tècnic Bartolomé Serrano va destacar que hi competiran "els millors atletes terrassencs i catalans, fins a una vintena" i es va mostrar "orgullós" de donar suport a aquesta causa.