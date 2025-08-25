Torna el hockey

Ha tornat el hockey. Per bé que les lligues de Divisió d’Honor no començaran fins al 13 de setembre, els sis principals equips terrassencs ja treballen des de fa dies. La primera competició de la temporada, el Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor, ja s’ha posat en marxa.
En categoria masculina, el Club Egara ha quedat enquadrat en el grup “A” juntament amb Júnior i FC Barcelona. Els altres dos representants egarencs, Atlètic i CD Terrassa, integren el “B” juntament amb l’RC Polo de Barcelona. Els dos primers de cada grup disputaran la final el diumenge 7 de setembre, els dos segons s’enfrontaran per la medalla de bronze el divendres 5 i els dos tercers lluitaran per la cinquena plaça el mateix dia.
El partit inaugural de la competició enfronta aquest dilluns a les 20 hores el Pla del Bon Aire el Club Egara i el Júnior. Dijous a les 19 hores, l’Egara visitarà el Pau Negre per jugar contra el FC Barcelona i el dimarts 2 de setembre a les 20.30 s’enfrontaran Júnior i Barça. A l’altre grup, dijous a les 20.30 hores, l’Atlètic rebrà el Polo a Can Salas. Divendres a les 18 hores es disputarà el primer derbi de la competició a les Pedritxes entre Terrassa i Atlètic, mentre que el dimarts 2 de setembre, Polo i CD Terrassa jugaran a partir de les 20.45 hores.
Un derbi femení per començar
Pel que fa al Campionat de Catalunya femení, els tres representants egarencs han quedat enquadrats al grup “A”, fet que garanteix un finalista local. Club Egara i Atlètic obriran la competició aquest dimarts a les 20 hores al Pla del Bon Aire. En aquest mateix grup, divendres a les 20 hores, el CD Terrassa rebrà l’Egara a les Pedritxes. La primera fase es tancarà el dimarts 2 de setembre amb un Atlètic-CD Terrassa.
Al grup “B” lluitaran per la primera posició Júnior, Polo i un Castelldefels que acaba de pujar a la màxima categoria. Igual que en la categoria masculina, la gran final es jugarà el diumenge 7 de setembre al Martí Colomer. Dos dies abans es disputaran els partits pel bronze i el cinquè lloc.