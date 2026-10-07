Tornen al circuit les 3 Hores de Resistència

Ja s’han obert les inscripcions per a les 3 Hores de Resistència que es disputaran el dissabte 24 d’octubre al circuit municipal de ciclisme de Terrassa. Com a novetat, enguany se celebrarà també la primera Hora de Resistència Infantil.
El circuit terrassenc recupera d’aquesta manera una prova històrica, que es va celebrar de manera ininterrompuda entre els anys 2004 i 2011. Enguany, el circuit tornarà a reunir els ciclistes en una jornada dedicada a la resistència, els relleus i la participació.
L’activitat començarà a les 16 hores amb la disputa de la prova infantil de resistència, la gran novetat d’aquesta edició. Continuarà a les 17.30 amb les 2 Hores de Resistència, que es disputaran fins a les 20.30 hores.
La prova està oberta a equips formats per un mínim de dos i un màxim de quatre ciclistes. La prova s’adreça a corredors a partir de 14 anys, tot i que també hi podran prendre part els ciclistes que tinguin 13 anys, però que en facin 14 aquest any. La prova infantil està destinada a ciclistes d’entre 5 i 14 anys. En ambdós casos, es funcionarà mitjançant relleus entre els participants, que hauran de completar el màxim nombre de voltes durant el temps establert.
La recuperació de les 3 Hores de Resistència coincideix amb la celebració del 80 aniversari de la Penya Nicky's, una entitat terrassenca fundada el 23 d'octubre del 1946. L'activitat s'emmarca també en el desè aniversari de l'Escola de Ciclisme Vallès.