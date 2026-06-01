Tres finals de lliga en els tres últims anys

Tres plates en els tres darrers anys deixen constància de la bona trajectòria de l’Atlètic a la competició estatal. Si les dues temporades anteriors, Jordi Carrera va dur l’equip de Can Salas al subcampionat, enguany ho ha fet la seva substituta, Sílvia Bonastre. El primer subcampionat de l’Atlètic data de l’any 2007.
L’entrenadora de l’Atlètic, Sílvia Bonastre, analitza així una final en la qual el seu equip va rebre tres gols en deu minuts. “No vam fer un bon partit i elles van estar molt bé. Vam començar bé i vam saber-les aguantar, però van acabar imposant la seva superioritat. El Club de Campo té el millor equip de la lliga. Són professionals. Físicament, estan per damunt de qualsevol rival i tècnicament són també molt bones”, explica.
A l’Atlètic no li van sortir algunes de les coses que havia preparat. “Vam intentar aturar els seus punts més forts, com les internades de Candela Mejías per la banda dreta, així com tapar les seves transicions, que acostumen a ser molt verticals. Elles juguen amb moltíssima amplitud, mouen la bola de banda a banda i t’acaben fent molt de mal. Vam intentar ser fidels al nostre joc, però no vam tenir el dia. Ens van marcar tres gols en deu minuts”.
Més enllà de la final, l’entrenadora del conjunt terrassenc valora molt positivament els tres darrers subcampionats. ”És un indicador que s’estan fent les coses bé. Guanyis títols o no, cal ser-hi. I no és cap casualitat. Hem de ser capaces de saber competir fins al final. El següent pas serà guanyar un títol”, assenyala Bonastre, que ha vist com el seu equip tindrà la recompensa de competir a Europa la temporada vinent.
Quatre lesions de creuats
Les lesions no estan acompanyant aquesta temporada a l’Atlètic. Si la temporada passada va perdre dues jugadores per sengles lesions dels lligaments creuats del genoll, Júlia Calvó i Nonna Corominas, enguany n’ha perdut dues més. Es tracta de Maria Torrent i d’Elena Martínez. Aquesta última està a l’espera de les proves mèdiques, però tot sembla indicar que estarà de baixa durant un bon grapat de mesos.
La irlandesa Aiofe Taaffe marxa a Londres
Bonastre pensa ja en la plantilla que tindrà de cara a la temporada vinent. No podrà comptar tampoc amb la davantera irlandesa Aoife Taaffe, que va arribar l’estiu passat de Dublín i marxarà a Londres per continuar amb els seus estudis. “L’any que ve ho tornarem a intentar. Veurem com queda l’equip i si podem fer alguna incorporació interessant. De totes maneres, seguirem pujant jugadores del Vallès i també del nostre juvenil, on hi ha moltíssima qualitat”, subratlla.