Tres ors i una plata per al CN Terrassa a la segona jornada

La segona jornada del Campionat d’Espanya absolut Open de natació que s’està disputant a la piscina de Can Llong, a Sabadell, va ser força profitosa per als participants del Club Natació Terrassa, que es van penjar tres medalles d’or. Luca Hoek, en els 50 metres lliure masculins, Hugo González, en els 200 metres esquena masculins, i Estella Llum Tonrath, en la mateixa prova, però de la categoria femenina, van pujar a la primera plaça del podi. A més, Hoek, amb un cronòmetre final de 21"93, va obtenir el rècord d’Espanya, la millor marca estatal i va batre el rècord del campionat.
Hoek va ser el millor de la prova, per davant de Josep Castro, del CN Sant Andreu, que va fer un temps de 22"59 i va ser segon, i de Lorenzo Ballarati, del CC Aniene, que va ser tercer amb un registre final de 22"60.
Altrament, González, que a la primera jornada ja es va penjar dues medalles, una de plata en els 50 metres papallona i una de bronze en els 50 metres esquena, es va imposar en la final dels 200 metres esquena amb un temps d’1'58"54. Diego Mira, nedador del CN Sabadell, va finalitzar en la segona posició, amb un crono d’1'58"94, mentre que Daniele del Signore, del CC Aniene, va obtenir la tercera plaça amb un temps d’1'59"17. A aquesta mateixa prova també va participar Oriol Pérez, però a la final "B". El nedador del CN Terrassa va ser el vuitè, amb un temps de 2'10"68.
Tonrath, que competia a la final dels 200 metres esquena, va ser la més ràpida després d’assolir un crono de 2'11"28. La va seguir Sara Costa, del CD Gredos San Diego, amb un registre de 2'12"11 i la tercera classificada va ser África Zamorano, del C.N. Sant Andreu, que va completar la prova amb un temps de 2'13"49.
Plata per equips
A les proves per equips, el CN Terrassa va aconseguir la medalla de plata en els 4x200 metres lliure. El registre final de 7'19"49 va suposar, a més, el rècord d’Espanya per clubs. Els integrants d’aquest equip van ser César Castro, Miguel Pérez-Godoy, Guillem Ràmia i Biel Martín. El primer lloc va ser pels integrants del CC Aniene, amb un temps de 7'18"75. Pel que respecte a la resta de participació d’integrants del CN Terrassa, en els 400 metres estils masculins, Héctor Morales va finalitzar a la cinquena posició, amb un registre de 4'27"76, en una prova que es va endur Diego Mira, del club amfitrió, amb un crono de 4:14.91.
En la final "B" dels 50 metres lliure femenins, Maia Lardeur va ser la millor, amb un temps de 26"39. A la final "D" d’aquesta mateixa prova, Queralt Díaz, amb un temps de 26"68, va acabar en la quarta posició.
Finalment, en els relleu dels 4x100 metres lliure femenins, el Natació es va classificar en quarta posició amb un temps de 3'48"84. L'integraven Maia Lardeur, Alba Herrero, Paula Juste i Irene Pera.