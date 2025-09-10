Tres podis per a Mario Guillén i Joaquim Lloberas a Palamós

Els nedadors del Club Natació Terrassa Mario Guillén i Joaquim Lloberas van signar una destacada actuació en la novena edició de la Travessa La Fosca-Palamós celebrada el passat cap de setmana, enduent-se un botí de tres medalles. Ambdós nedadors van aconseguir pujar al podi en les dues distàncies de la prova celebrada a la Costa Brava.

En la competició d’Endurance, de 2.500 metres, Mario Guillén es va classificar en segona posició amb un temps de 33’51”. Va completar el podi el seu company Joaquim Lloberas, que va acabar tercer amb un registre de 34’01”. D’altra banda, en la prova sprint, de 1.000 metres, Guillén va repetir la segona posició, en aquest cas amb un temps de 13’04”.