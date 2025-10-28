Treballada victòria d’un Rimas que se situa quart

La vuitena jornada de la lliga de Divisió d’Honor “B” masculina va oferir dues victòries i dos empats per als quatre equips terrassencs. Al grup primer, el Vallès va derrotar per 5 a 3 el Jolaseta, mentre que el Línia 22 Stern Motos no va passar de l’empat al Martí Colomer contra la Real Sociedad 1927. Àlex Grau i Bernat Roset van posar per davant en el marcador l’equip de Xavi Trenchs, que va saber tenir el matx dominat en tot moment.
Quan faltaven cinc minuts per arribar al descans, Juan Abaitua va retallar distàncies per al segon equip del club de Getxo, però a l’inici del tercer acte, Cesc Bosch va fer el 3 a 1 de penal. Al darrer període, Santi Martín va deixar el matx sentenciat amb el 4 a 1. Als darrers minuts, Tomás Molina va fer el segon gol del Jolaseta, Pol Albericio va anotar el cinquè de penal i el visitant Fernando Smith va tancar el marcador.
El Línia 22 Stern Motor tenia gairebé el partit guanyat davant el segon equip del Club de Campo. Pau Galy va fer el primer gol de penal als cinc minuts, però Alec del Carré va contestar només tres minuts després en un altre llançament de penal-córner. Roc Moix va aprofitar un altre penal per retornar l’avantatge inicial al conjunt que entrena Ramon Rius. Quan semblava que els tres punts es quedarien a casa, Pedro Salcines va empatar al minut 56.
El Vallès és segon amb 17 punts, a un de distància del líder, Sant Cugat, mentre que el Línia 22 es manté sisè, ara amb 8 punts.
Festival de gols a les Pedritxes
Al grup segon, el Rimas va batre per 6 a 5 el Castelldefels en un partit amb 11 gols. Guillem Cortina i Francisco Abratte van anotar dos gols cadascun. Els altres dos els va anotar Francesc Roset i Biel Roca. El conjunt que prepara Xavi Ávila ocupa la quarta posició amb 12 punts, dos menys dels que té l’Egara 1935, que va empatar a un gol al Pla del Bon Aire davant del Pedralbes. Enrique Fanlo va posar per davant els de la Diagonal al minut 12. Només un minut més tard, Joan Francesc Fernández va establir l’1 a 1 definitiu.
L’Egara goleja per 0 a 4 a la lliga femenina
Sort diversa a la vuitena jornada de la Divisió d’Honor “B” femenina per als equips egarencs. Al grup “B”, el Club Egara es va imposar per 0 a 4 a Andalusia davant del Málaga Rincón de la Victoria i es va beneficiar de la derrota del líder, el Pozuelo. Les de Santi Amat són a dos punts de les madrilenyes. A l’altre grup, el Vallès va perdre per 4 a 0 a Beteró davant del líder, el Valencia, i s’allunya a cinc punts. Ocupa la cinquena plaça amb 13 punts.