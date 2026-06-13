Txell Vizcaino marxa de l'Atlètic per anar a Bèlgica

L'equip femení de l'Atlètic Terrassa ha perdut una de les seves jugadores més importants. Es tracta de la migcampista Txell Vizcaino, que ha signat aquest divendres el seu contracte amb el Gantoise, un dels equips més potents de la lliga belga de hockey. Vizcaino ha jugat les cinc darreres temporades al primer equip de l'Atlètic. Ha assistit a diverses convocatòries de la selecció espanyola absoluta.
Vizcaino, de 24 anys, és una de les peces clau de Sílvia Bonastre al conjunt de Can Salas. Actua al mig del camp i destaca per la seva potència física i per la seva intel·ligència amb la bola. La seva capacitat d'esforç, especialment en tasques defensives, és una altra de les seves virtuts.
"Es tracta d'una baixa important per a nosaltres. És un gran exemple per a les jugadores joves, una jugadora exemplar tant dins com fora del camp", explica la seva fins ara entrenadora, Sílvia Bonastre. Vizcaino s'ha quedat en les tres darreres temporades a les portes d'aixecar un títol de lliga amb l'Atlètic, acumulant tres subcampionats consecutius.
El seu germà, l'exjugador de l'Atlètic Marc Vizcaino juga des de la temporada passada al conjunt neerlandès del Den Bosch.
El conjunt de la ciutat belga de Gant és el vigent campió de la lliga belga. Ha guanyat cinc de les sis darreres edicions d'una de les lligues més competitives del planeta juntament amb la neerlandesa. La temporada passada, a més, es va penjar la medalla de bronze a l'Euro Hockey League.