Un any del debut de Dani Olmo amb el primer equip del Barça

Aquest dimecres 27 d'agost fa un any del debut del futbolista terrassenc Dani Olmo amb el primer equip del FC Barcelona. Va ser el primer dels set gopls que ha anotat amb la samarreta blaugrana en els 40 partits que ha disputat. Acumula ja tres títols: Lliga, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya.
Després de l’alegria que va suposar el fitxatge pel Barça a principis d’agost, el club no va ser capaç d’alliberar la massa salarial necessària per inscriure el futbolista a la Liga de Fútbol Profesional (LFP). La situació es va desencallar poques hores després que el seu entrenador, Hansi Flick, donés a conèixer la llista de convocats per al partit de la tercera jornada de lliga contra el Rayo Vallecano, que va acabar amb victòria blaugrana per 1 gol a 2.
Al minut 82 va arribar el primer gol de Dani Olmo amb el FC Barcelona. Deu anys més tard. Va rebre una passada dins l’àrea de Lamine per controlar i batre amb un gran xut amb el peu esquerre, creuat i arran de pal, el seu amic, el porter terrassenc Dani Cárdenas. El marcador ja no es mouria i el Barça sumava, en bona mesura gràcies al de Terrassa, la seva tercera victòria consecutiva a la lliga, cosa que li permet mantenir-se líder.
Aquest dimecres fa un any que Olmo tornava a un club del qual havia marxat feia exactament 10 anys. L’agost del 2014, en una decisió que molts no van entendre, el terrassenc Dani Olmo va decidir marxar del Barça. Jugava llavors al juvenil “B” i no veia futur al primer equip. Va ser una decisió difícil. Amb només 16 anys, va marxar a una lliga menor com la croata. I de mica en mica, partit a partit i temporada a temporada, va anar-se fent un lloc entre els més grans del futbol.
Es va estar sis anys al Dinamo de Zagreb i la temporada 2020-2021 va emigrar a Alemanya, fitxant per un RB Leipzig que esdevindria un dels grans del futbol alemany. Ara, amb 26 anys i com a flamant campió d’Europa amb una selecció espanyola que ell va liderar, el terrassenc ha arribat al Barça. Una dècada després d’haver marxat, el dimarts 27 d’agost del 2024, Dani Olmo es va tornar a posar la samarreta del club de la seva vida. I al camp del Rayo Vallecano va viure el debut somiat, aquell que tots els nens tenen al cap des de petits.