Un Cros en què tothom se sentirà còmode

Més de 4.000 nens i nenes dels diferents centres educatius de la ciutat participaran el dissabte dia 15 de novembre en el Cros Escolar de Terrassa. Aquesta activitat organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT) és la que concentra més participants a la ciutat. Enguany, gràcies a la col·laboració del CEVOT amb el Servei de Capacitats Diverses de l’Ajuntament de Terrassa, aquesta serà una prova integradora i adaptada als alumnes amb capacitats diverses, especialment els que pateixen transtorn de l’aspectre autista (TEA) o hipersensibilitat.
Tal com es fa amb activitats ciutadanes com la Cavalcada de Reis o la Rua de Carnestoltes, s’ha creat un tram blau (que es disputarà a les 9 hores), en el qual hi podran participar tots aquells alumnes, especialment els de centres d’educació especial, que s’hi trobin més còmodes. El tret de sortida es farà amb un mocador i no hi haurà soroll per megafonia ni música durant el recorregut. Els nens que ho necessitin podran anar acompanyats durant la prova. Es limitarà també la quantitat de públic en aquest tram per tal de garantir la distància personal.
La iniciativa ha estat presentada aquest dimarts a l’Ajuntament pel president del Consell Esportiu i regidor d’Esports, Alberto Muñoz, i la tinenta d’alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís.
Compromís de govern
“El compromís del govern municipal és que Terrassa sigui una ciutat accessible i inclusiva per a tothom. Hem fet un treball conjunt amb el Concell Esportiu consistent a identificar les eines i suports necessaris per tal que aquests nens i nenes puguin gaudir del cros sense cap mena d’alteracions i inconvenients”, ha explicat Meritxell Lluís. Per la seva banda, Alberto Muñoz ha recordat que “estem parlant de l’acte més important i multitudinari que es fa a la ciutat a nivell esportiu i volem garantir que tothom s’hi senti còmode”.
En aquesta iniciativa s’hi ha involucrat directament a les escoles d’educació especial. Es confia que augmenti significativament la participació dels seus alumnes, per bé que alguns ja hi prenien part.
L’any passat, el Cros Escolar va comptar amb una participació de 4.300 nens, des de benjamins a juvenils. “Esperem arribar als 4.500 en aquesta edició”, subratlla Muñoz.