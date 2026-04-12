Un punt més per a un pragmàtic San Cristóbal

El San Cristóbal ha sumat un punt després d'empatar sense gols en el Camp d'Esports davant del cuer, el Lleida. En un partit amb poques ocasions de gol, els de Cristian García han fet un pas més en la seva lluita per a la permanència a la categoria amb aquest resultat. El pròxim encontre dels parroquials serà diumenge vinent, a les 19.30 i al municipal de Ca n'Anglada, contra el Tona.
El Lleida ha dut el pes del joc en els primers 45 de partit. Els locals han tingut la pilota en el seu poder i en els primers instants ha protagonitzat algunes arribades, per part de Toni Vicente i Silva, que han acabat sense conseqüències. El San Cristóbal, que ha provat de sortir al contraatac, ha contestat amb un intent de Konu que ha sortit fora.
Els lleidatans han continuat dominant i han fabricat algunes opcions que tampoc han pogut concretar davant d'una defensa força compacta per part del conjunt terrassenc. Totti, de cap, ha rematat fora per part dels locals i també ho ha intentat Toni Vicente amb una falta que ha llançat fora. Sasha, en un córner, ha rematat, però la defensa ha rebutjat la pilota. Sense més ni més, s'ha arribat al descans sense gols.
A la segona meitat, el Lleida ha mantingut en el seu poder la possessió de la pilota, però sense grans ocasions, llevat d'una rematada de Totti de cap o un intent de Russo. Adrià Alsina ho ha provat per als parroquials, però sense encert. Mario Cantí també ha buscat el gol amb un tir que no ha pogut definir amb èxit. Paul, poc després, ha entrat per la banda i ha fet una assistència que no ha trobat rematador.
El San Cristóbal ha estat més actiu en atac en els moments finals de l'encontre. Mario Cantí ho ha tornat a provar, amb un xut que ha aturat el porter del Lleida Alejandro Satoca. Després d'una acció d'Adrià Alsina, Mario Cantí, de nou, ha engaltat un bon tir que ha blocat el porter del conjunt lleidatà. El davanter Jordi Ranera, que ha entrat a les acaballes, ha tingut la seva opció, amb un xut que ha tornat a evitar el porter dels locals.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Carlos Olmo, Raúl Ferrer (Guillem, m. 19), Paul, Max Llovera, Hugo García, Héctor Parrado (Mor Diop, m. 83), Marc Río (Adrià Alsina, m. 70), Bafode (Mario Cantí, m. 70) i Konu (Jordi Ranera, m. 83).