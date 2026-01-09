Un San Cristóbal amb baixes rellevants rep un Manresa ascendent

Primer partit de 2026 en el municipal de Ca n’Anglada per al San Cristóbal, que disputa la darrera jornada de la primera volta davant d’un Manresa ben situat a la classificació i amb molt bons registres en els últims compromisos. El partit, previst per diumenge a les 12 hores, el xiularà l’àrbitre de la Delegació, de l’Anoia, Heaven Núñez Ruiz. Els terrassencs han encadenat cinc partits sense perdre, amb un triomf i quatre empats.
Per a aquest encontre, el tècnic dels parroquials, Cristian García, tindrà a tres baixes significatives, de jugadors habituals en els equips titulars, com Carlos Olmo, Mario Cantí i Guillem Hernández. Els dos primers van veure la targeta vermella directa en el darrer partit en el camp de l’Europa “B” i han estat sancionats amb un partit de suspensió, mentre que el centrecampista haurà de descansar dues jornades, segons Competició, per unes protestes al final d’aquest mateix matx. Cristian García, també expulsat en el Nou Sardenya, no podrà estar a la banqueta en els següents dos partits del seu equip.
Héctor Parrado i Àlex Fernández continuen recuperant-se de les seves respectives lesions. Podran entrar a la llista després de ser baixa per molèsties la passada jornada els defenses Max Llovera i Ricki Calamardo.
Els del Bages, quarts a la classificació, fa sis partits que no perden i l’última derrota va ser a casa, el 9 de novembre passat, contra l’Hospitalet. Des de llavors, han sumat 12 dels 18 punts en joc, amb tres victòries i tres empats.
El millor fora de casa
Cristian García va recordar que el Manresa és el millor equip fora de casa, amb 19 punts sumats gràcies a sis victòries i un empat en els vuit partits disputats fins ara com a visitant. “Tenen a jugadors diferencials de mig del camp cap endavant”, va assegurar l’entrenador del San Cristóbal, que va agregar que el conjunt bagenc “s’ha reforçat molt bé en aquest mercat d’hivern”.
L’objectiu dels parroquials, però, confia en el seu equip després de vèncer la passada jornada i va dir que “buscarem acabar la primera volta de la millor manera”.