Un Terrassa FC poc funcional debuta amb derrota

Un gol matiner del CD Ibiza Islas Pitiusas ha condemnat el Terrassa FC en el seu primer encontre de la lliga de la Segona Federació. Els de Víctor Bravo, que no han acabat d'adaptar-se a un terreny de joc que no presentava les millors condicions, han perdut per 1 a 0. El joc dels terrassistes, però, ha sigut excessivament pla i els hi ha costat molt fabricar ocasions per, com a mínim, sumar un punt. Diumenge dia 14, a partir de les 18 hores, el conjunt terrassenc rebrà el Torrent a l'Estadi Olímpic, a la segona jornada de lliga.
No ha començat gens bé el partit per als interessos del conjunt terrassista. Es diuen trenta segons de joc quan Joel Rodríguez ha engaltat un potent xut de lluny que s'ha estavellat en el travesser de la porteria local. I, en elminut 4, els eivissencs s'han avançat en el marcador, després d'un fora de banda que ha executat Jaume Villar, que ha tocat Àlex Sánchez i que ha acabat rematant a dins de la porteria visitant Manel Martínez, amb una magnífica xilena.
El gol ha deixat tocats els de Víctor Bravo que han trigat molt a tornar a crear alguna oportunitat de perill davant un rival molt més compacte i segur. En el minut 21, Van den Heerik, després d'un bon control, ha xutat per sobre del travesser de la porteria defensada pel lituà Rimvydas Kiriejevas.
Els egarencs, tot i que tenien la major part del temps la pilota en el seu poder, no hi han tornat fins al temps afegit d'aquesta primera meitat, amb dos intents de lluny, primer de Jaime Barrero i després de Joel, però en els dos casos el porter del conjunt local ha rebutjat la pilota.
A la represa, els eivissencs han començat més actius i Pepe Bernal ha rematat molt ajustat per sobre del travesser un bon servei de Gilbert i, a la següent jugada, Marquitos, que havia entrat en aquesta segona meitat, s'ha plantat tot sol davant de Marcos Pérez, però el porter del Terrassa Fc li ha endevinat la intenció i ha evitat el segon del conjunt local.
La resposta dels de Víctor Bravo no s'ha fet esperar i Van den Heerik, de cap, ho ha provat sense fortuna, ja que el porter Rimvydas ha aturat la pilota sense cap mena de dificultat. També ho ha intentat el lateral Adrián López per als locals, amb una centrada-xut que Marcos Pérez ha controlat sense problemes. Poc després, el davanter dels eivissencs Marquitos ha xutat fora per poc.
El Terrassa FC ha manat en el tram final de l'encontre, si bé amb escasses arribades destacades. Una centrada des del cantó dret de Joel amb molta intenció nom ha trobat rematador i el porter local ha desviat la pilota. Al temps afegit, Van den Heerik ho ha provat amb un xut que ha sortit massa alt.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Larrauri (Reche, m. 60), Schouten, Dirks, Mario Domingo (Aythami, m. 70), Isma (Josemi, m. 46), Jaime Barrero (Ruymán, m. 70), Gil, Joaco (Sleegers, m. 46), Joel i Van den Heerik.