Una edició brillant de la Salvatge Trail

Un total de 415 participants, repartits en tres curses per a adults i dues de categoria infantil, va prendre part de la Salvatge Trail - Cursa Muntanya Rellinars, que organitza el Centre Excursionista de la localitat amb el suport d’una cinquantena d’entitats. Va ser una alta participació que va comptar amb 70 voluntaris que van ajudar a l’organització amb temes de logística, senyalització, desmarcatge, preparació de la bossa del corredor, avituallaments i punts de control.
La Salvatge Trail de 21 quilòmetres se la va adjudicar Luis Miguel Rosario del Team Roc Blanc Gym. Segon va ser Albert Sans mentre que David Guarch va ser tercer. A la categoria femenina va vèncer Ahlam Elkakdi mentre que Cristina Milla va ser segona i Natàlia Baño va ser tercera.
A la cursa de 12 quilòmetres, el vencedor va ser Albert Casas. Jordi Cifuentes va ser segon i la tercera posició va ser per a Jordi Gallego. A la categoria femenina, la millor va ser Airina Guillén, seguida de Susana Matarín, segona, i Sílvia Figa, tercera.
Finalment, a la cursa de 6 quilòmetres, Viktor Colbatallé va ser el primer, Marc Manzano el segon i Oriol Beltran el tercer. A la categoria femenina, Gal·la Mitjavila va guanyar, seguida d’Arlet Alcaraz i Laia Galí, segona i tercera, respectivament.
Les tres curses infantils van estar dinamitzades per la pallassa Rita Satori mentre que tot l’esdeveniment va estar ambientat amb la Batucada Som Maurina i el DJ local Pep Vergel. A la categoria sub-9 masculina, el vencedor va ser Pau Vilaró, seguit d’Enzo Nicolás i Joan Pere Soria, tots tres del Kame Kids. A la categoria sub-9 femenina, la guanyadora va ser Bet Amate. La segona classificada va ser Jana Crespi i la tercera Lexa Delgado.
A la categoria sub-6 masculina, va imposar-se Luca Nicolàs, Goran Contreras va ser segon i la tercera plaça va ser per a Nil Llobregat. A cursa sub-6 femenina, la guanyadora va ser Lua Cullere, seguida de Martina González mentre que Carla Serrano va ser tercera.
Un any més, aquesta prova va comptar amb la participació de més d’una vintena de membres de la Secció Muntanya Inclusiva del Centre Excursionista de Terrassa, entre els quals quatre persones cegues amb els corresponents guies, utilitzant la tècnica de la barra direccional. Un de cadascuna de les inscripcions d’adults anirà destinada a Muà Solidaris, associació que lluita contra el càncer infantil.