Derrota per 3 a 1 del San Cristóbal en el camp de la FE Grama. Una primer part poc lluïda dels parroquials, en la qual han encaixat dos gols, ha sigut determinant per al resultat final. El pròxim diumenge, a partir de les 12.30 hores, els de Cristian García rebran a l'Europa "B" en el municipal de Ca n'Anglada.
En els primers minuts de l'encontre no ha passat res per destacar, amb els dos equips intentant controlar la situació. Els locals, amb el pas dels minuts, ha passat a un joc més vertical i ha creat alguna arribada que no ha suposat cap perill per a la defensa dels parroquials. El San Cristóbal ho ha provat en una falta que, finalment, Salva Torreño ha centrat sense trobar rematador.
Ha pogut marcar la FE Grama en el minut 18, en una acció de Joel Toledo per la banda dreta, que Peris ha rematat dins de l'àrea. Carles Segura ha refusat la pilota a córner. En el llançament de cantonada, de nou, el porter dels parroquials ha hagut d'esforçar-se per evitar el gol del conjunt colomenc. En el minut 22, i després d'un bon servei de Padillo, Peris ha controlat la pilota i ha superat a Carles Segura amb una rematada amb la cama esquerra.
En el minut 31, però, Iván Julián ha estat a punt d'aconseguir el segon gol, si bé Carles Segura ho ha evitat amb una bona aturada. Dos minuts més tard, tanmateix, el porter del conjunt terrassenc no ha pogut evitar el xut des de fora de l'àrea de Padillo i ajustat al pal, que ha suposat el 2 a 0. Els de Cristian García, amb aquest resultat, ho han intentat per tal de trobar un gol que els donés esperances, però no ha pogut fabricar cap acció destacada. Abans del descans, Padillo, en un contraatac, ha estat a punt de marcar el tercer dels locals.
Cristian García ha fet entrar a Jordi Ranera, Adrià Alsina i Mor Diop després del descans. El conjunt egarenc ha començat la segona meitat amb una marxa més i amb la intenció de marcar per mantenir-se amb opcions en el partit. En el minut 58, Àlex Fernández, amb una precisa rematada de cap en una centrada de Salva Torreño, ha retallat diferències amb el 2 a 1.
El San Cristóbal ha continuat amb l'objectiu de tornar a marcar per mirar de sumar algun punt de la seva visita a Can Peixauet davant d'una FE Grama molt menys insistent en atac que a la primera meitat. Els intents dels parroquials, tanmateix, no han suposat grans oportunitats per empatar i, a més, quan millor estava l'equip visitant, tot s'ha acabat d'espatllar en el minut 75 quan Fran Orellana s'ha plantat davant de Carles Segura i ha marcat amb una rematada per baix.
Salva Torreño, de cap i en un llançament de córner, ha estat a punt de marcar per als de Cristian García i també de cap ho ha provat Max Llovera després d'una falta, però les seves rematades han sortit fora. Fins a la conclusió de l'encontre, els egarencs han mantingut la seva empenta en atac, però no han pogut evitar la derrota definitiva.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Carlos Olmo, Ricki, Héctor Parrado (Jordi Ranera, m. 46), Max Llovera, Àlex Fernández (Grabulosa, m. 79), Hugo García (Mor Diop, m. 46), Mario Cantí (Marc Mujal, m. 79), Marc Río (Adrià Alsina, m. 46) i Bafode.