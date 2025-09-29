Una rentada de cara per a un pavelló de l’Sferic amb 59 anys

Des que es va inaugurar, el dia 18 de juny del 1966, fa gairebé sis dècades, el pavelló del carrer de Faraday no havia experimentat una neteja de cara com aquesta. Amb el pas dels anys, les parets s’havien anat ennegrint i els vidres es trencaven, igual que les plaques del sostre. Calia una posada a punt de les instal·lacions més emblemàtiques de tot l’esport local.
La junta directiva del Bàsquet Sferic que encapçala Joan López s’havia fixat la neteja i condicionament del vell pavelló com una de les necessitats prioritàries. Aquest mes d’agost, aprofitant l’absència de competicions, s’ha posat mans a l’obra i l’aspecte del pavelló ha canviat de manera notable. Les obres han costat uns 12.000 euros.
La col·locació d’una bastida de més de 12 metres d’alçada ha permès arribar a llocs que no s’havien tocat fins ara i fer una neteja en alçada en profunditat. S’ha repintat tot el pavelló i s’han netejat i impermeabilitzat les bigues del sostre, reparant les nombroses plaques trencades, fonamentalment per l’impacte de les boles d’hoquei patins quan encara s’hi jugava. Se n’han canviat més d’un centenar. També s’han sanejat els vidres. Se n’han canviat més de 300 a la façana que dona al carrer de Faraday.
S’ha intentat posar remei també a la intensa calor de l’estiu dins del pavelló. Al sostre s’hi han instal·lat quatre grans ventiladors i s’han situat aparells per fer recircular l’aire. S’ha actuat també en les lones i pancartes de la graderia que dona al carrer de Galvani i s’ha repintat l’escut del club, de color verd, al mig de la pista. L’actual superfície plàstica de la pista ja té nou anys. El president de l’Sferic Bàsquet confia que se li pugui “allargar la vida encara uns tres anys”.
Una altra de les prioritats era fer els vestidors nous. En una primera fase se n’han remodelat dos a més dels lavabos. Es preveu que d’aquí a uns mesos es puguin canviar els altres tres.
El club terrassenc, que enguany torna a tenir el seu primer equip a Primera Catalana juntament amb Sant Pere i CN Terrassa, disposa actualment de 26 equips i més de 280 nens.
"Quan vaig arribar a la presidència, ara fa vuit anys, en teníem només 13”, recorda López. La gran assignatura pendent del club és obrir-se a l’esport femení: “Ho hem intentat diverses vegades i no ens n’hem sortit mai. És normal. Tenim la JET, que es dedica només al bàsquet femení”, assenyala.