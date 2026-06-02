Una trajectòria que s’ha de fer valdre

El conjunt femení de l’Atlètic va caure en la seva tercera final consecutiva de la lliga de la Divisió d’honor, la quarta en la seva història. Ho va fer amb la cara ben alta i davant d’un Club de Campo format per lluitar per tots els títols. Tot i aquesta derrota, les jugadores de l’equip que prepara Sílvia Bonastre van reivindicar la dificultat d’arribar a una final durant tres anys seguits, sobretot tenint en compte que la majoria de les seves integrants són del planter.
“Aquest equip ha aconseguit tres “Final Four” consecutives i ha disputat tres finals consecutives. Això, en una lliga tan competitiva com la Divisió d’Honor, no és gens senzill. Parla d’una regularitat, una ambició i un treball sostingut en el temps que mereixen ser valorats”, va apuntar l’argentina Julia Gomes Fantasía.
En aquesta mateixa direcció es va pronunciar la portera Clara Pérez, que va rebre el premi a la millor en la seva posició. “Estem més que satisfetes amb el que hem fet. A principi d’any ens vam proposar arribar a totes les finals possibles. Menys la de la Copa de la Reina, ho hem aconseguit”. A més, va recordar que aquesta segona posició a la lliga “ens obre per primera vegada a la història del hockey femení de l’Atlètic la possibilitat de competir a Europa amb els millors equips de cada país”.
Una mica amarg
Núria Carles, defensora del conjunt de Can Salas va assegurar que “marxem amb un gust una mica amarg, perquè volíem guanyar la lliga. Era la tercera vegada consecutiva que arribàvem a la final i crèiem que aquest podia ser el nostre any. Però seguirem treballant per aconseguir aquest objectiu”. I va afegir que “Al mateix temps, també marxem contentes perquè ens hem classificat per a l’EHL, i això és històric per al nostre club. Estem molt orgulloses de continuar superant-nos cada any, tot i que encara volem més i no ens volem conformar”.
Altrament, Sofía Rogoski, també va apuntar que l’equip estava molt satisfet per haver fet una gran semifinal i que “a la final no vam tenir moltes opcions de guanyar”. La davantera internacional va comentar que “et deixa un sabor amarg, però estem molt contentes i satisfetes d’haver jugat una tercera final consecutiva i per la classificació per a l’EHL, que és una cosa històrica per a la línia femenina del club”.