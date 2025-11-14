Valuós triomf del CN Terrassa contra el Duisburg alemany

En un duel tant intens com igualat, el CN Terrassa es va endur dijous al vespre els tres punts a la piscina de l'Àrea Olímpica davant del Duisburg alemany en partit corresponent a la tercera jornada de la fase de grups de l'Eurocup de waterpolo. Es va imposar per la mínima (14-13).
Després d'imposar-se al Solaris Sibenik en la segona jornada, els de Sergi Mora van sumar la seva segona victòria consecutiva en competició europea. Ocupen actualment la segona posició amb 6 punts, a tres de distància del líder, un Jug Dubrovnik que va batre per 12 a 10 el Sibenik. El Solaris és tercer amb tres punts, mentre que tanca el grup un Duisburg que encara no ha puntuat.
El matx va significar una gran demostració de força dels egarencs en aquest grup "A". El Natació va dominar amb solvència la primera part, va patir un fort ensurt després del descans i va saber reaccionar amb caràcter per sumar un triomf que pot ser clau de cara al seu futur europeu.
El duel va arrencar amb un CN Terrassa molt intens. Ricard Alarcón, Lars Ten Broek i Oriol Sánchez van liderar un parcial de 3 a 1, només trencat per una contra dels alemanys. Al segon període, l'equip va continuar imparable amb un 5 a 1 que va deixar el partit en un claríssim 8 a 2. Joe Bruce va aprofitar un contracop per ampliar l'avantatge, mentre que Albert Sabadell, Òscar Blasco i Ten Broek per partida doble van deixar clar als alemanys la seva contundència.
Reacció dels alemanys
A la represa, l'equip de la ciutat de Duisburg va reaccionar amb un parcial de 2 a 6. Va aprofitar un parell de superioritats i la seva gran agressivitat ofensiva per anar escurçant distàncies. Els gols de Nacho Bargalló i Joe Bruce deixaven encara un avantatge de dos gols per als terrassencs (10-8). Es tractava de gestionar l'avantatge en els vuit minuts finals. I el Natació va saber-ho fer. L'equip va tenir el cap fred. El partit va estar empatat a 11, a 12 i a 13. Albert Sabadell va anotar el gol de la victòria quan faltaven dos minuts per acabar.
Els de Sergi Mora disputaran dijous vinent a les 20.30, també a casa, un importantíssim matx davant del líder i gran favorit d'aquest grup "A", el Jug Dubrovnik.
D'altra banda, els egarencs rebran dissabte a les 17.30 el cuer de la lliga, el Club Encinas de Boadilla en un partit en què no haurien de patir massa per guanyar. Els madrilenys han perdut els cinc partits que han disputat fins ara, mentre que els de Mora són cinquens amb tres victòries i dues derrotes.