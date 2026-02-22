Un San Cristóbal coratjós cau amb la cara ben alta al camp del líder

El San Cristóbal ha perdut per la mínima en el camp del Badalona, el líder del grup tres de la Tercera Federació. Els de Cristian García, que han jugat tota la segona meitat amb un jugador menys per l'expulsió rigorosíssima d'Adrià Alsina per dues targetes grogues, ha plantat cara fins a la conclusió de l'encontre i fins i tot ha gaudit d'alguna ocasió per assolir l'empat. La pròxima jornada, l'equip egarenc rebrà al Cornellà en el municipal de Ca n'Anglada, a partir de les 12 hores.
El conjunt egarenc, tot i la categoria del rival, ha sortit sense complexos i aviat ha arribat a l'àrea local. En el minut 9, però, Cristian García s'ha vist obligat a fer el primer canvi per la lesió de Joan Cervós, que ha sigut substituït per Paul Oulai. Hugo García, en el minut 15, ha estat a punt de sorprendre el porter Azón amb un xut llunyà, però la pilota ha acabat a córner.
El Badalona ha marcat un gol per part de l'exparroquial Marco Martínez, però estava en fora de joc i s'ha anul·lat l'acció. Bafode ha rematat fora pot després i el Badalona també ha tingut alguna oportunitat, com una de Josu que ha aturat Carles Segura, per avançar-se en el marcador, sense encert. En el temps afegit, Adrià Alsina ha vist la segona groga en una topada amb un contrari que l'àrbitre ha castigat amb excessiva severitat.
A la represa, el San Cristóbal ha sabut aturar les envestides dels badalonins, si bé, en el minut 61, i en una acció de Guzmán que un company ha rematat de manera poc ortodoxa i protestada pels visitants, Jaume Piñol, a plaer, ha marcat l'únic gol del partit. El San Cristóbal no s'ha rendit tot i la inferioritat numèrica i ha reaccionat amb molta enteresa.
Konu, amb un xut de lluny, no ha pogut sorprendre el porter local. L'atacant terrassenc Joaco, per als locals, també ho ha intentat, però Carles Segura ha aturat el seu xut. Paul, poc després, ha elaborat una bona jugada per la banda, però Marc Martínez ha evitat que Konu ho aprofités per empatar l'encontre. El mateix Paul ha xutat amb molta intenció, minuts més tard, i Azón ha evitat el gol de la igualada amb una excel·lent aturada. Els parroquials han buscat l'empat fins a la conclusió sense fortuna.