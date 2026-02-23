Victòria i derrota per a les seleccions espanyoles a Tasmània

Les seleccions espanyoles tancaran aquest dimarts la seva participació en la segona finestra de competició de la Pro League a la ciutat australiana de Hobart. L’equip femení jugarà a les 7.30 (hora catalana) contra la Xina i el masculí a les 9.30 davant de l’Índia.\r\n\r\nDissabte, la selecció espanyola femenina va encaixar una derrota per 0 a 3 davant la Xina i de guanyar aquest dilluns per 2 a 1 als “shoot-outs” al combinat australià amb dianes de la terrassenca Clara Badia i de Paula Jiménez. Les de Carlos García Cuenca perdien per 2 a 0 al darrer quart davant el combinat oceànic, però van aconseguir empatar gràcies a les dianes de Candela Mejías al minut 48 i de la rubinenca Xantal Giné al penúltim minut. \r\n\r\nL’equip femení segueix quart\r\n\r\nDesprés d’aquests dos darrers encontres, el combinat de Carlos García Cuenca continua ocupant la quarta posició a la classificació de la Pro League femenina amb 13 punts i un balanç de tres victòries, dos triomfs per “shoot-outs” i dues derrotes.\r\n\r\nEl combinat masculí, per la seva banda, va imposar-se dissabte per 2 a 0 a l’Índia amb gols d’Ignacio Abajo al minut 6 i Ignacio Cobos al 36. Els espanyols van sumar d’aquesta manera la seva primera victòria en aquesta edició de la Pro League. En el partit disputat aquest dilluns contra Austràlia, els de Max Caldas van tornar a perdre per 3 gols a 0 davant la selecció amfitriona. Espanya és setena amb només tres punts.\r\n