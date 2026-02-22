Davallada del Terrassa FC davant d'un exquisit Castellón "B"

Dura derrota del Terrassa FC a l'Estadi Olímpic davant d'un Castellón "B" que s'ha mostrat molt superior. L'equip d'Oriol Alsina s'ha vist superat pel millor joc dels visitants i ha acabat cedint per un dolorós 1 a 4. La pròxima jornada, el conjunt terrassista visitarà el Torrent, diumenge vinent, a partir de les 12 hores.
La primera meitat ha sigut de domini molt clar dels visitants, que han aconseguit avançar-se amb dos gols, però que podrien haver estat més. Isi ha avisat per als castellonencs només començar en un xut que ha aturat el porter local Marcos Pérez. Ha contestat Larrauri pel Terrassa FC, amb un xut ajustat que el porter visitant Sergi Torner ha desviat amb la mà.
Montero ha estat a punt de marcar amb un tir que ha sortit fora per molt poc i també Jacobo de Oro ho ha provat, però Schouten ha evitat el perill. En el minut 15, el Castellón "B" ha encertat en una bona combinació de l'equip que ha culminat Montero amb un xut ras que ha superat a Marcos Pérez. Els d'Alsina no han tingut temps per assumir el 0 a 1 i, en el minut 20, els castellonencs han aconseguit el segon gol, en una recuperació de pilota que ha acabat concretant Jacobo de Oro amb un xut per baix.
Lluny de conformar-se, l'equip visitant ha continuat insistint i Rubén Català ha rematat massa alt una acció de contraatac. A la part final d'aquest primer temps, el Terrassa FC ha tingut més la pilota i ha generat alguna jugada de mèrit. Jaime Barrero, després d'un refús defensiu, ha engaltat un bon tir que la defensa ha refusat a córner i Beamonte ha rematat fora de cap un llançament de cantonada.
El Terrassa FC ha fet tres canvis de cara a la represa per intentar canviar la tendència de l'encontre i han entrat al terreny de joc Lourens, Guti i Van den Heerik. Precisament aquest últim ha tingut la primera oportunitat dels locals en aquest període, desviant fora de cap una centrada des del cantó dreta. En el minut 55, els d'Alsina han retallat distàncies, en una bona assistència de Sergio Cortés a Lourens.
La rematada del neerlandès l'ha salvat en principi el porter visitant, però la pilota ha anat al defensa Alcira i ha acabat al fons de la porteria del conjunt castellonenc. El gol ha animat el Terrassa FC, que ha gaudit de dues bones opcions, de Sergio Cortés i Nahuel, que el porter Sergi Torner ha rebutjat. Un penal d'Schouten a Miguelón ha pogut significar el tercer dels visitants, però Marcos Pérez ha aturat el llançament de Segura. En l'acció següent, Montero ha pogut marcar per al Castellón "B", però el seu xut ha anat al travesser de la porteria dels terrassistes.
Els locals han tornat a reaccionar i han creat algunes arribades de perill per part de Van den Heerik, Schouten i Lourens, però no hi ha hagut encert. En el minut 75 i en una bona elaboració del conjunt visitant, Isi, totalment sol, ha establert l'1 a 3. Guti ha tingut una bona opció amb un xut que ha evitat el porter visitant en una bona intervenció. Fins a la conclusió ho han provat els d'Alsina, però ha arribat l'1 a 4 en una acció personal de Miguelón.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Reche (Álvaro Martín, m. 76), Beamonte, Schouten, Mario Domingo, Josemi (Van den Heerik, m. 46), Jaime Barrero, Larrauri (Guti, m. 46), Sergio Cortés, Nahuel (Casti, m. 76) i Larry (Lourens, m. 46).