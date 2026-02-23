L'alcalde rebrà aquest dimarts els dos equips de natació del CN Terrassa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart rebrà aquest dimarts a les 18 hores els dos equips de natació del CN Terrassa al saló de sessions de l’Ajuntament, acompanyat pel regidor d’Esports, Alberto Muñoz, i els portaveus dels diferents grups municipals.\r\n\r\nUn quart d’hora abans, Ballart es reunirà al seu despatx amb el nedador Hugo González, que es va proclamar campió d’Europa dels 200 metres estils.\r\n\r\nEs reunirà després amb els seus companys al saló de sessions, on la ciutat reconeixerà les dues medalles aconseguides pel CN Terrassa a l’Europeu i els títols de campions de la Copa d’Espanya de Divisió d’Honor masculina i de Primera Divisió femenina. A continuació, els esportistes sortiran al balcó per saludar els aficionats que s’aplegaran al Raval.\r\n