Victòries per a Rimas, Línia 22 i Vallès a la Divisió d'Honor "B"

La segona jornada de la lliga de Divisió d’Honor masculina va oferir tres victòries i una sola derrota. Després de caure golejat per 4 a 1 a Madrid davant de la Real Sociedad 1927, el Línia 22 que entrena Ramon Rius va oferir molt bones prestacions en la seva posada de llarg a casa davant del CH Madrid Las Rozas.
Un penal-córner transformat per Josep Maria Bel al minut 6 va posar per davant els egarencs. Quatre minuts més tard, Rodrigo de los Mozos va igualar el matx en un altre penal. La igualtat va continuar i el marcador no es va moure fins al darrer període. Al minut 50, Dylan Michel Fernández va anotar el segon gol de jugada i quan faltaven 25 segons, Pau Broto va establir, de penal-córner, el definitiu 3 a 1.
Un dels dos únics equips del grup que ha guanyat els dos partits que s’han disputat és el Vallès, que es va acabar enduent els tres punts davant del San Vicente en un duel molt equilibrat. Els alacantins van marcar de penal al minut 19 mitjançant Pedro Arqués. Al 20, Bernat Roset va igualar també de penal. Tres minuts després, Àlex Aymerich va fer el 2 a 1 també de penal. A la represa, Arqués va empatar el matx i al 43, Luis Llopis va situar els valencians amb un 2 a 3 favorable. Van reaccionar, però, els de Xavi Castillano només 19 segons després i Aymerich va empatar. Quan faltaven vuit minuts, un altre penal de Bernat Roset va significar el 4 a 3 definitiu.
Grup segon
Pel que fa al grup segon d’aquesta Divisió d’Honor “B” masculina, el Rimas va protagonitzar la gran sorpresa de la jornada en imposar-se per 6 a 2 al vigent campió, el Pedralbes amb “hat-trick” de Francesc Roset inclòs. Els sis gols del conjunt que entrena Xavi Ávila van arribar a la segona part. Enrique Fanlo va anotar l’única diana de la primera als quatre minuts. Al minut 35, Roset va empatar i al 44 Roger Vidal va fer el segon. De nou Fanlo va empatar de penal al 45. Segons després, Roset va fer el tercer de penal. Els altres tres gols van arribar en els quatre minuts finals, obra de Roger Vidal, Jorge Ortega i de nou Francesc Roset.
La nota negativa de la jornada la va posar l’Egara 1935 d’Albert Massaguer, que va caure per 0 a 3 al Pla del Bon Aire davant del Castelldefels. Els tres gols van arribar a la represa, obra d’Àlex Ribes, May Moria d’stroke i Jordan Ward de penal-córner.
El Vallès goleja i l’Egara cau a Madrid a la lliga femenina
A la Divisió d’Honor “B” femenina, el Vallès va golejar per 0 a 6 al San Vicente alacantí i s’ha situat tercer amb quatre punts. Dos gols de penal d’Anna Barba i Rita Pons i un de jugada de Nona Soler van situar el marcador en 0 a 3 en 11 minuts. De nou Soler i Jordina Gutiérrez van marcar abans del descans i Júlia Escudero va fer el 0 a 6 al minut 50. A l’altre grup, el Club Egara va empatar a un al camp del Complutense amb un gol de Marta Roque.