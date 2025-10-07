Vuit podis per al BMX Terrassa al Campionat de Catalunya de pumptrack

La pista de la Granada del Penedès va acollir el Campionat de Catalunya de pumptrack, una competició que es va decidir en una sola jornada. El BMX Terrassa Club hi va prendre part amb 12 corredors, que es van penjar un total de vuit medalles.
En categoria benjamí, Max Herrero va acabar quart i Héctor Rodríguez cinquè. En benjamins, Nil del Pozo va ser novè i Enzo Avilés desè.
Chloe Torra es va proclamar campiona de Catalunya en la categoria femenina de benjamins. En principiants, Abel Recordà va acabar en segona posició.
En alevins, Dani Rodríguez va ser tercer, mentre que Bruno Neretnieks va ser quart.
Històric podi terrassenc en la categoria cadet. Marc Farré es va proclamar campió de Catalunya, seguit de Gonzalo Montoto i David Montoto. Pel que fa a la categoria júnior, Roger Farré es va proclamar campió de Catalunya i el seu company Ville Venermo va ser subcampió.
Amb aquests resultats, el BMX Terrassa es consolida com un dels millors clubs del panorama català. La propera cita de la temporada de pumptrack serà el diumenge 19 d'octubre a Begur, on es disputarà la darrera prova de la Copa Catalana de pumptrack.