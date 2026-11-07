Fotos / Fira del Bolet 2026

Fotogaleries

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de novembre de 2026 a les 16:00
Actualitzat el 07 de novembre de 2026 a les 18:09

La jornada ha tornat a omplir els voltants del Mercat del Triomf i el carrer Ample de parades de bolets i productes de temporada, activitats familiars, música i propostes gastronòmiques.

Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Lluís Clotet
  • El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades