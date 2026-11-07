La jornada ha tornat a omplir els voltants del Mercat del Triomf i el carrer Ample de parades de bolets i productes de temporada, activitats familiars, música i propostes gastronòmiques.
Fotos / Fira del Bolet 2026
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Publicat el 07 de novembre de 2026 a les 16:00
Actualitzat el 07 de novembre de 2026 a les 18:09
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
- El barri de Sant Pere ha acollit la vintena edició de la Fira del Bolet -
- Lluís Clotet
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