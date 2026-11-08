Els Castellers de Terrassa celebren la seva Diada

Els Castellers de Terrassa han celebrat aquest diumenge la seva XLVII Diada amb una actuació castellera conjunta amb els Castellers de Sarrià, la Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample i els Castellers de Viladecans. La trobada s'ha fet al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament, i ha reunit les quatre colles en una jornada dedicada al món casteller.
La jornada ha començat al matí amb les tradicionals matinades i una cercavila des del carrer de Pasteur fins al Raval de Montserrat, on a les 12 s'ha iniciat l'actuació castellera. Després de la diada, la celebració ha continuat al local dels Castellers de Terrassa amb un dinar de germanor i activitats musicals.