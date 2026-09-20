FOTOS | La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat

Fotogaleries

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de setembre de 2026 a les 09:58

El centre de Terrassa ha acomiadat l'estiu aquest dissabte amb música, gastronomia i comerç, tot alhora. Una iniciativa que han impulsat els gremis i associacions de comerciants i d'hostalers del Centre i que ha recordat als terrassencs que els carrers tornen a florir de vida després de les vacances d'estiu. Als assistents, a més dels productes que hi havia a les paradetes de les botigues que han volgut participar, se'ls ha ofert un servei de barra, un punt de cervesa artesana i un altre de gastronòmic, tot maridat amb la música punxada per un DJ.

 

FOTOS: LLUÍS CLOTET

Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Lluís Clotet
  • La moda del vespreig arriba al Raval de Montserrat de Terrassa -
Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades