Carnisseria Alfonso, botiga de barri: "Simplement, he continuat el que feia la meva mare"

La història de la Carnisseria Alfonso no s’entén sense recular gairebé mig segle enrere ni sense la determinació de la Rosario Garcia. Ella treballava de dependenta al supermercat Talló quan, l’any 1979, va tenir l’oportunitat de fer-se càrrec d’una carnisseria de Ca n’Anglada. Va ser al carrer del Mossèn Àngel Rodamilans, on els antics propietaris, que es jubilaven, li van ensenyar l’ofici. “Em van ensenyar a desossar vaques, porcs i a elaborar les botifarres”, recorda. El negoci, sota el nom de Carnisseria Rosario, va créixer fins a tenir tres dependentes.
El 1994, després de la mort del propietari del local i davant la impossibilitat de modernitzar-lo, la Rosario va traslladar la botiga. Es va comprar una casa uns 200 metres més enllà i hi va instal·lar la carnisseria a la planta baixa, amb obrador i maquinària nova. “Vaig tenir la sort que els clients em van seguir”, explica.
En aquell ambient d’ofici va créixer el seu fill, Alfonso Martínez, que amb 16 anys ja donava un cop de mà a la seva mare. Va treballar després en un supermercat i també com a carnisser a Barcelona, però el relleu familiar ja era al seu cap. El 1998 va obrir el seu propi establiment al barri de la Maurina, al carrer de Núria, batejat ja d’entrada com a Carnisseria Alfonso. Durant un temps, mare i fill van mantenir les dues botigues obertes, fins que la Rosario es va jubilar i el negoci de l’Alfonso va continuar endavant en solitari. “Simplement, continuava el que ella feia”, comenta.
Una confiança de dècades
Allà hi va passar 24 anys de feina intensa, fins que es va traslladar a la Cogullada, ara fa quatre anys, seguint l’èxode de la resta de comerços tradicionals de la Maurina. La complicitat amb la clientela, però, no entén de fronteres ni de barris. L’Alfonso assegura que gran part de les vendes actuals corresponen a veïns fidels procedents de la Maurina i Ca n’Anglada, alguns dels quals compraven a la Rosario fa més de 40 anys. “Busques un lloc de confiança on saps que no t’enganyaran i et donaran consell”, diu una clienta. La mateixa Rosario, incapaç de desconnectar del tot de l’ofici, encara s’hi acosta gairebé cada dia per ajudar.
Si abans les famílies compraven grans quantitats i acostumaven a preparar-ho tot a casa, avui els elaborats són una part essencial de l’establiment: hamburgueses, pinxos, arrebossats, salsitxes i botifarres, entre d’altres. “Una carnisseria que no tingui elaborats no tindria raó de ser”, indica l’Alfonso, que avança una nova secció de plats preparats.