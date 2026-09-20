FOTOS | Una Fira de la Cervesa Artesana més terrassenca que mai

La cervesa ha fluït de valent aquest dissabte al Vapor de Prodis gràcies a la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana. De les set propostes de beguda de civada que hi havia a disposició del públic, per primera vegada, una s'ha produït a la ciutat. Concretament ha estat la cerveseria terrassenca Mala Raça, ubicada al Mercat del Triomf, la que ha fet les delícies dels cervesers, que també han pogut tastar productes del Lluçanès, d'Ullastrell, Bossòst, Collserola, Badalona i Madrid.
FOTOS: POL ORTEGA