FOTOS | El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri

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ARA A PORTADA

Publicat el 20 de setembre de 2026 a les 10:08

El setembre és un mes propici per a les festes majors de barri: la calor més intensa ja ha quedat enrere i la pluja no ha fet la guitza. Aquest cap de setmana han estat els veïns del Torrent d’en Pere Parres i del barri de Xúquer els qui han pres el relleu del cicle festiu, amb propostes variades que han anat des de la música en directe i els sopars populars fins a activitats infantils, tallers, pregons i espectacles. Dos barris que, després de la pausa estiuenca, conviden a retrobar-se a la plaça i al carrer per compartir celebració i vida comunitària.

 

FOTOS: LLUÍS CLOTET

Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
Lluís Clotet
  • El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri -
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