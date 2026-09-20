FOTOS | El Torrent d'en Pere Parres i Xúquer, de festa major de barri

El setembre és un mes propici per a les festes majors de barri: la calor més intensa ja ha quedat enrere i la pluja no ha fet la guitza. Aquest cap de setmana han estat els veïns del Torrent d’en Pere Parres i del barri de Xúquer els qui han pres el relleu del cicle festiu, amb propostes variades que han anat des de la música en directe i els sopars populars fins a activitats infantils, tallers, pregons i espectacles. Dos barris que, després de la pausa estiuenca, conviden a retrobar-se a la plaça i al carrer per compartir celebració i vida comunitària.
FOTOS: LLUÍS CLOTET