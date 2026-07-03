És la màgia de l’inici de la festa. Els primers moments són una experiència sensorial plena de colors, de música, de moviments i d’olor de pólvora. L'encesa del ciri, la baixada del Drac, el pregó i la descoberta del capgròs de l'any donen el tret de sortida a la Festa Major de Terrassa.
FOTOS | Comença la Festa Major de Terrassa 2026
Fotogaleries
ARA A PORTADA
Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 23:03
Actualitzat el 03 de juliol de 2026 a les 23:04
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
-
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
- Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
- Alberto Tallón
Notícies recomenades
- Fotogaleries FOTOS | Les colles de cultura popular assagen al carrer
- Fotogaleries FOTOS | Terrassa celebra l'Orgull LGBTIQ+
- Fotogaleries FOTOS | La Cogullada i Can Palet de Vista Alegre estan de Festa Major
- Fotogaleries FOTOS | Terrassa es bolca amb l'ajuda a Veneçuela
- Fotogaleries FOTOS | Foguera, música i festa en la Revetlla de Sant Joan a Terrassa
- Fotogaleries FOTOS | Un any d'obres per transformar l'Hospital Universitari MútuaTerrassa