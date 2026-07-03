FOTOS | Comença la Festa Major de Terrassa 2026

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ARA A PORTADA

Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 23:03
Actualitzat el 03 de juliol de 2026 a les 23:04

És la màgia de l’inici de la festa. Els primers moments són una experiència sensorial plena de colors, de música, de moviments i d’olor de pólvora.  L'encesa del ciri, la baixada del Drac, el pregó i la descoberta del capgròs de l'any donen el tret de sortida a la Festa Major de Terrassa.

Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
Alberto Tallón
  • Actes d'inici de la Festa Major de Terrassa -
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