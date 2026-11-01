FOTOS | Monstres al carrer i façanes de por: la nit més terrorífica i divertida de Pere Parres

El barri del Torrent d'en Pere Parres ha transformat els seus carrers aquest dissabte per acollir la celebració de l'esperat "Crit o confit". Entre les 19 i les 21 hores, un gran nombre de participants de totes les edats, vestits amb les seves millors disfresses, van recórrer les 17 cases que el mateix veïnat havia decorat per a l'ocasió. A continuació, us oferim una galeria fotogràfica que recull les imatges més destacades del vespre, les façanes més originals i l'ambient festiu d'aquesta activitat organitzada per l'Associació Veïnal de Pere Parres, en una jornada en què la tradició de la Castanyada conflueix amb el Halloween més divertit.
FOTOS: Pol Ortega